A közmédia azonnali hatállyal szerződést bontott Balásy Gyula cégeivel

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A közmédia megbízott vezetése azonnali hatállyal felmondta a korábbi menedzsment által a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött szerződéseket, közölte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. szerda délután. A társaság szerint a döntés közel félmilliárd forintos azonnali megtakarítást eredményez.

A közlemény szerint „a közmédiánál zajló átvilágításnak célja az is, hogy feltárja azokat a működési anomáliákat, amik egyértelműen az Orbán-kormány propagandáját szolgálták”. Horváth András megbízott vezérigazgatót idézve azt írták, hogy a Balásy cégeivel kötött előnytelen, túlárazott szerződések „valós feladat hiányában is megrendelési kötelezettséget és további, jelentős összegű közpénz költését vonták volna maguk után feleslegesen”. Horváth a közmédia feladatának nevezte a hiteles, pártatlan, valamint sokszínű tájékoztatás mellett azt is, hogy az állampolgárok adóforintjával felelősen gazdálkodjanak.

A közlemény szerint a megújuló közmédia „nem működhet együtt olyan cégekkel, akik valódi szolgáltatás és partneri együttműködés helyett az előző kormány manipulatív kommunikációját szolgálták”. A szerződés felmondásáról szóló bejelentést azzal zárják: „a megbízott vezetés folyamatosan szem előtt tartja, hogy a felelős közpénz-felhasználás érdekében minél több, korábban külső partnerre bízott feladatokat tudjon a jövőben saját, belső erőforrásaiból ellátni”.

Arról azonban nem közöltek részleteket, hogy a mostani döntéssel hogyan realizálható a közel félmilliárd forintos megtakarítás, milyen feladatra kötött szerződéseket mondtak fel. Az Átlátszó azt írta tavaly júliusban, amikor Balásy egyik cége, a Visual Europe Kft. elnyerte a Magyarország, Szeretlek című műsor vizuáltechnikai eszközeire kiírt tendert – egyedüli indulóként –, hogy 2022 óta, amikor létrehozta az úgynevezett dinamikus beszerzési rendszerét (dbr), abban hétszer rendelt meg szolgáltatást, és hatszor Balásy cége nyert (egyszer nem indult).

A közmédia vezetése nem egészen két héttel azután jelentette be a szerződésbontást a rogáni propaganda kulcsfigurájának cégeivel, hogy ugyanígy döntött a Miniszterelnökség. A Balásy-csoport éveken át az Orbán-kormányok állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak egyik legnagyobb kedvezményezettje volt – a választás előtt egyetlen koncertre kapott 1,5 milliárd forintot –, azonban az idén tavaszi választások után megroppant a helyzete.

Fotó: Kontroll/Youtube

Balásy Gyula május elején sírva ajánlotta fel a 22 éve épített cégcsoportját „minden vagyoni joggal” együtt a magyar államnak. Nem sokkal később büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg hírek.

Az új kormány ezután kezdte felülvizsgálni a cégcsoport állami szerződéseit. Júniusban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség már megszüntette a Lounge Eventtel, a New Land Mediával és a Lounge Designnal kötött vállalkozási keretszerződéseit. Július közepén a Nemzeti Kommunikációs Hivatal mondta fel két, egyenként 75 milliárd forint keretösszegű szerződését Balásy cégeivel (azóta a korábban szinte csak verseny nélkül szerződő NKH vezetését is leváltották).

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