Donald Trump felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat

Donald Trump írországi látogatását nem csak golfverseny megtekintésére, hanem a magvas gondolatainak megfogalmazására is teljes mértékben kihasználja. Az amerikai elnök vasárnap felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat, párhuzamot vonva ezzel a venezuelai helyzettel:

„Végül ki fogunk vonulni Iránból, hacsak nem úgy döntünk, hogy maradunk, és megtartjuk az olajat, ahogy Venezuelában” – mondta.

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Trump arról is beszélt, hogy az Irán elleni háború még idén véget ér, akár röviddel az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások után, amint ez megtörténik, a benzin ára be fog zuhanni. Trump a konkrétumokat szokás szerint nélkülözve azt mondta, hogy Iránnal csak a „megfelelő megállapodást” fogadná el, és nem kötne olyan egyezséget, amely „nem jó”. Szerinte Irán folyamatosan béketárgyalásokat kezdeményez, bár ezt az állítást Teherán korábban már cáfolta. (Reuters)