Donald Trump írországi látogatását nem csak golfverseny megtekintésére, hanem a magvas gondolatainak megfogalmazására is teljes mértékben kihasználja. Az amerikai elnök vasárnap felvetette, hogy az Egyesült Államok akár Iránban is maradhatna, és megtarthatná az olajat, párhuzamot vonva ezzel a venezuelai helyzettel:
„Végül ki fogunk vonulni Iránból, hacsak nem úgy döntünk, hogy maradunk, és megtartjuk az olajat, ahogy Venezuelában” – mondta.
Trump arról is beszélt, hogy az Irán elleni háború még idén véget ér, akár röviddel az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások után, amint ez megtörténik, a benzin ára be fog zuhanni. Trump a konkrétumokat szokás szerint nélkülözve azt mondta, hogy Iránnal csak a „megfelelő megállapodást” fogadná el, és nem kötne olyan egyezséget, amely „nem jó”. Szerinte Irán folyamatosan béketárgyalásokat kezdeményez, bár ezt az állítást Teherán korábban már cáfolta. (Reuters)
Bepörgött a mesterséges intelligencia biztonságos használatáról szóló vita, a vezető amerikai AI-cégek fejei javasolják, hogy lassítani kéne a fejlesztések ütemén. Írországi golfpályájáról megszólalt most a téma egyik kiváló szakértője, az Egyesült Államok elnöke.
Az amerikai elnök szerint ugyanis a globális üzemanyaghiányt „nem a Közel-Kelet okozza, hanem az, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik”.
Nyolc hónappal az ország diktátorának elrablása után Trumpék megszerezték a venezuelai olajkincs jó részét. Az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok.
Dublinban beszélt arról, hogy ennek „nagyon örülne” és hogy szerinte akár most is megtörténhetne.