A belső lázongás után vizsgálat indul a Gazdasági Versenyhivatalnál

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke beszédet mond az 50. Európai Versenynapon, a magyar EU-elnökség hivatalos programján a Várkert Bazárban 2024. október 22-én. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke szervezeti átvilágítást rendelt el a hivatalnál, miután a G7 értesülései szerint pénteken „lényegében lemondásra szólították fel” a GVH elnökét és elnökhelyetteseit a szervezet középvezetői egy, a vezetőségnek küldött levélben – derül ki a versenyhatóság közleményéből.

Azt írták: a szervezet elnöke az „ügy minden körülményére kiterjedő független szervezeti átvilágítást rendelt el a GVH működését érintő belső munkahelyi konfliktusok mielőbbi kezelése érdekében”. A hivatal jelezte: a független szervezeti átvilágítás lezárultáig további információt az ügyben nem közöl.

A G7-hez eljutott dokumentumot a versenytanács hét tagja mellett tizenegy szakmai középvezető írta alá. A GVH egyik elnökhelyettese, Bak László hétfőn bejelentette lemondását – értesült az MTI.

Nemcsak a G7 ír arról, „elneresedett” a magyar gazdaság egyik legfontosabb állami szerve, és ­ez a folyamat szakmai leépüléshez vezetett. Magyar Péter májusban a miniszterelnökként mondott első parlamenti beszédében lemondásra szólította azokat a közjogi méltóságokat, „akik az előző rendszer kiszolgálói voltak”, legkésőbb május 31-ig. Köztük volt a GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs is, aki akkor úgy reagált, hogy „mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani”.

Rigó Csaba Balázst 2020-ban nevezték ki a GVH élére. Önéletrajza szerint 2011 és 2015 között a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjaként is dolgozott, 2002 és 2010 közt pedig fideszes önkormányzati képviselő volt Zalaegerszegen. Országos hírnévre akkor tett szert, amikor a Közbeszerzési Hatóság elnökeként 2018 őszén kijelentette, hogy az általa vezetett hivatalnak nincs dolga az Elios Zrt. ügyeiről szóló OLAF-jelentéssel, nem sokkal később pedig sikeresnek nevezte a korrupció elleni fellépést Magyarországon.

Április végén a GVH kirúgta Berezvai Zombort, aki a választások előtt felsőbb utasításra leállított vizsgálatról és a kormánynak kellemetlen megállapítások átírásáról tálalt ki.