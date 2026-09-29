Rogán Antal egykori minisztertársai őrizetbe vételéről: Biztos vagyok benne, hogy mindketten ártatlanok

Képernyőfelvétel a videóból. Fotó: Szabó Bálint Facebook

„Minisztertársként hogy éli meg, és miként vélekedik Hankó Balázs és Seszták Miklós tegnapi őrizetbe vételéről?” – szegezte Rogán Antalnak a kérdést Szabó Bálint korábbi politikus, jelenlegi élőző mester a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt.

A napsütésben hunyorító egykori propagandaminiszter úgy gondolja,

„mindkettő mögött nem szakmai döntés, nem a bűnüldöző szervek szakmai döntése, hanem politikai döntés húzódik meg”.

Szerinte ez „elég világos, ha egy miniszterelnök eleve kommunikál erről, és ő maga közli a döntéseket, akkor politikai utasítást adott a bűnüldöző szerveknek”.

„Ez egyébként nem helyes!” – húzza alá.

„Még akkor sem, ha adott esetben a bűnüldöző szervek maguktól valami hasonló következtetésre jutnának. Biztos vagyok benne, hogy mindketten ártatlanok, és a végén mindketten meg fogják védeni az igazukat”

– mondta Rogán Antal, majd besétált a Fidesz székházba.

Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát hétfőn adta ki a parlament, mindketten az Orbán-kormányok egykori miniszterei. Még aznap őrizetbe is kerültek. Seszták Miklós maga sétált be az ügyészségre. Hankó Balázsnak már döcögősebb napja volt, de estére ő is megérkezett a börtönbe.

A Fidesz Sesztákot nem sokat emlegeti (a Magyar Nemzet címlapján nem szerepel a neve ennek a hírnek az írásakor), de általánosságban mindkét eljárásra politikai bosszúként hivatkozik, koncepciós ügyeket emleget.

Seszták évtizedek óta a KDNP politikusa, a legmagasabbra 2014 és 2018 között jutott, amikor fejlesztési miniszterként tevékenykedhetett (itt írtunk bővebben viselt dolgairól). Tízmilliárdos korrupciógyanú miatt kérték ki a mentelmi jogát, állítása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt.

Hankó Balázs a 2022-26-os ciklusban volt kulturális miniszter, őt azzal gyanúsítják, hogy közpénz milliárdokat lapátolt ki az NKA-ból, kifejezetten politikai szempontok alapján.