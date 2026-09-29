Rogán Antal egykori minisztertársai őrizetbe vételéről: Biztos vagyok benne, hogy mindketten ártatlanok

„Minisztertársként hogy éli meg, és miként vélekedik Hankó Balázs és Seszták Miklós tegnapi őrizetbe vételéről?” – szegezte Rogán Antalnak a kérdést Szabó Bálint korábbi politikus, jelenlegi élőző mester a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt.
A napsütésben hunyorító egykori propagandaminiszter úgy gondolja,
„mindkettő mögött nem szakmai döntés, nem a bűnüldöző szervek szakmai döntése, hanem politikai döntés húzódik meg”.
Szerinte ez „elég világos, ha egy miniszterelnök eleve kommunikál erről, és ő maga közli a döntéseket, akkor politikai utasítást adott a bűnüldöző szerveknek”.
„Ez egyébként nem helyes!” – húzza alá.
„Még akkor sem, ha adott esetben a bűnüldöző szervek maguktól valami hasonló következtetésre jutnának. Biztos vagyok benne, hogy mindketten ártatlanok, és a végén mindketten meg fogják védeni az igazukat”
– mondta Rogán Antal, majd besétált a Fidesz székházba.
Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát hétfőn adta ki a parlament, mindketten az Orbán-kormányok egykori miniszterei. Még aznap őrizetbe is kerültek. Seszták Miklós maga sétált be az ügyészségre. Hankó Balázsnak már döcögősebb napja volt, de estére ő is megérkezett a börtönbe.
A Fidesz Sesztákot nem sokat emlegeti (a Magyar Nemzet címlapján nem szerepel a neve ennek a hírnek az írásakor), de általánosságban mindkét eljárásra politikai bosszúként hivatkozik, koncepciós ügyeket emleget.
Seszták évtizedek óta a KDNP politikusa, a legmagasabbra 2014 és 2018 között jutott, amikor fejlesztési miniszterként tevékenykedhetett (itt írtunk bővebben viselt dolgairól). Tízmilliárdos korrupciógyanú miatt kérték ki a mentelmi jogát, állítása szerint nem követett el semmilyen bűncselekményt.
Hankó Balázs a 2022-26-os ciklusban volt kulturális miniszter, őt azzal gyanúsítják, hogy közpénz milliárdokat lapátolt ki az NKA-ból, kifejezetten politikai szempontok alapján.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
A kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter az őrizetbe vétel, valamint a gyanúsítás ellen panaszt jelentett be.
A volt fejlesztési miniszter szerint az ellene megfogalmazott „megalapozott gyanú” minden eleme alaptalan.
A volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.