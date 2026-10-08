Három kisrendőrt is meggyanúsítottak az aranykonvojügyben

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ egykori vezetője és Szathmáry István, az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három rendőrjárőrt is meggyanúsítottak az aranykonvojügyben – írja a Telex.

A lap értesülése szerint a járőrök valótlan tartalmú jelentést készítettek a TEK épületében fogva tartott hét ukrán állampolgárral szembeni intézkedésről.

Csütörtökön derült ki, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség öt embert hallgatott ki gyanúsítottként az ügyben. Hajdut hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják. A volt TEK-vezető tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett a gyanúsítás ellen, és szabadlábon védekezik.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Szathmáry Istvánt hétrendbeli közokirat-hamisítással gyanúsítják. Az ukránok elleni művelet idején ő vezette az Alkotmányvédelmi Hivatal jogi főosztályát, és részt is vett az akcióban. Érintettsége akkor vált nyilvánossá, amikor Baka András köztársasági elnök a testvérét, Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek. A Telex szerint Istvánt nagyjából egy héttel a jelölés bejelentése előtt gyanúsították meg, és ez szerepet játszhatott abban, hogy a Tisza Párt leszavazta a jelöltet.

A lap szerint a hét ukránt a TEK épületében töltött fogvatartásuk alatt idegenrendészeti őrizetbe vették. Aznap éjjel három X. kerületi rendőrjárőr érkezett az épülethez, és megkezdte az intézkedést, de az akkor már alvó ukránokat nem ébresztették fel. A gyanú szerint a járőrök valótlan tartalmú rendőri jelentést írtak, ezért őket is közokirat-hamisítással gyanúsítják. A három járőr elismerte a terhére rótt cselekményt, és már visszatérhetett dolgozni.

Az ukránok elleni fellépést az intézkedő szervek továbbra is jogszerűnek tartják, a pénzszállítást ugyanis gyanúsnak látták.

Az aranykonvojügy a Fidesz bukása után kapott igazán lendületet. A NAV visszaadta az ukrán banknak a lefoglalt pénzt, közben az ügyészség elkezdte kihallgatni a március 5-i eset tanúit. Hajdu Jánost június 29-én gyanúsították meg. Kihallgatásán azt állította, Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárral egyeztetett a rajtaütésről. A Telex június 3-án megjelent cikke szerint maga Orbán döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítókra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, és ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak. A NAV időközben bűncselekmény hiányában lezárta a pénzszállítókkal szembeni nyomozást.

Tanúvallomásaik alapján az ukrán pénzszállítók és két eljáró NAV-os vezető szemszögéből is megírtuk a történetet, emellett beszámoltunk egy NAV-os belső jelentésről, ami szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az ügyben, és egy belső ügyészségi dokumentumról is, amelyben többek között azt írják, „ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”. A múlt héten a Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását.