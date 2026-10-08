Már öt gyanúsítottja van az aranykonvojügynek

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) azt írta a Kontrollnak, hogy az aranykonvojügyben öt személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ korábbi vezetője volt az egyetlen gyanúsított az ügyben. Az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsította meg. Hajdu tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett, és szabadlábon védekezik.

A Telex kedden írta meg, hogy a választás után több válságtanácskozást is tartottak a Belügyminisztériumban az aranykonvoj ügy miatt. Azért, hogy az ukrán pénzszállítók fogva tartásának jogi problémáit kezeljék az akcióban érintett szervek képviselői.

Hajdu János, a TEK főigazgatójaként az ukrán pénzszállítók elfogásának napján fogadja Orbán Viktort a Terrorellenes Koordinációs Bizottság ülésén március 5-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az aranykonvojügy a Fidesz bukása után kapott igazán lendületet. A NAV visszaadta az ukrán banknak a lefoglalt pénzt, közben az ügyészség elkezdte kihallgatni a március 5-i eset tanúit. Hajdu Jánost június 29-én gyanúsították meg. Kihallgatásán azt állította, Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárral egyeztetett a rajtaütésről. A Telex június 3-án megjelent cikke szerint maga Orbán döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítókra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, és ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak. A NAV időközben bűncselekmény hiányában lezárta a pénzszállítókkal szembeni nyomozást.

Tanúvallomásaik alapján az ukrán pénzszállítók és két eljáró NAV-os vezető szemszögéből is megírtuk a történetet, emellett beszámoltunk egy NAV-os belső jelentésről, ami szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az ügyben, és egy belső ügyészségi dokumentumról is, amelyben többek között azt írják, „ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”. A múlt héten a Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását.