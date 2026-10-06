Telex: A választás után több válságtanácskozást is tartottak a Belügyminisztériumban az aranykonvojügy miatt

Az április 12-i választás után, még a kormányváltás előtt a Belügyminisztériumban több válságtanácskozást tartottak azért, hogy az ukrán pénzszállítók fogva tartásának jogi problémáit kezeljék az akcióban érintett szervek képviselői – írja több, egymástól független forrásra hivatkozva a Telex.
A lap szerint a találkozókon a titkosszolgálatok illetékesein kívül a NAV és a TEK is képviseltette magát, és az egyik ilyen találkozóra utalhat az az ügyészségi feljegyzés, ami szerint Hajdu János akkori TEK-vezető zárt körben Orbán Viktor szerepére tett utalást.
A Telex információja szerint ezeken a találkozókon részt vett az államfő által nemrég legfőbb ügyésznek jelölt, de leszavazott Szathmáry Zoltánnak az akkor az Alkotmányvédelmi Hivatalnál a jogi főosztályt vezető és az ukrán pénzszállítók kihallgatásakor a TEK épületében tartózkodó testvére, illetve Hajdu János akkori helyettese, Kovács András rendőr dandártábornok is. A 2022-től a TEK-nél főigazgató-helyettesként dolgozó Kovács lett múlt héten a rendőrség szervezetébe beolvadó TEK parancsnoka, különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettes.
A Telex cikkének ez a legerősebb része:
„Úgy tudjuk, még azelőtt, hogy az új kormány felállt volna, a Fővárosi Nyomozó Ügyészség több, az ügyben érintett állami szervet megkeresett. Az ügyben érintett szereplők ezután dugták össze a fejüket, hogy egyeztessenek. Információnk szerint nem is annyira az ügyészség kérdezősködése, sokkal inkább a NAV viszonylag gyors válasza hozta lépéskényszerbe őket. A NAV ügyészségnek adott válaszából ugyanis ki lehetett sakkozni, hogy az akció napján volt egy olyan »időablak«, amikor az ukránokat egészen biztosan jogtalanul tartották fogva a TEK központjában. Ez pedig a TEK-et hozta igencsak rossz helyzetbe.
A Telex forrásai szerint ezért ezeknek a választás után megtartott válságtanácskozásoknak a célja alapvetően az volt, hogy az ügyben érintett szervek képviselői megbeszéljék, hogyan tudják úgy »lefedni« a fogva tartás idején keletkezett lyukat, hogy az jogszerű legyen.”
A Telex ezt úgy értelmezi, hogy a TEK-nek valamiféle magyarázatot kellett találnia arra, mi alapján tartották fogva az ukránokat, miután a NAV jelezte, hogy befejezte a meghallgatásukat, de még nem kerültek idegenrendészeti őrizetbe.
Az aranykonvojügy a Fidesz bukása után kapott igazán lendületet. A NAV visszaadta az ukrán banknak a lefoglalt pénzt, közben az ügyészség elkezdte kihallgatni a március 5-i eset tanúit. Június 29-én meggyanúsították Hajdu Jánost az ukrán pénzszállítók ellen, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettével. Hajdu tagadja az ellene felhozott vádakat.
Gyanúsítotti kihallgatásán azt állította, Farkas Örs polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkárral egyeztetett a rajtaütésről. A Telex június 3-án megjelent cikke szerint maga Orbán döntött arról, hogy le kell csapni a pénzszállítókra, a rajtaütés időpontja is a kormányzattól jött, és ezt az Alkotmányvédelmi Hivatal is elismerte a lapnak.
A NAV időközben bűncselekmény hiányában lezárta a pénzszállítókkal szembeni nyomozást. Fürcht Pál, a KNYF volt főügyésze többek között az aranykonvojügyben közte és a felettesei között kialakult konfliktus miatt mondott le a pozíciójáról június elején. A lemondását megindokoló levélben arról írt, az aranykonvojügyben őt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után. A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht „tényszerűen valótlanságokat állít” az ügyek politikai befolyásolásáról.
Tanúvallomásaik alapján az ukrán pénzszállítók és két eljáró NAV-os vezető szemszögéből is megírtuk a történetet, emellett beszámoltunk egy NAV-os belső jelentésről, amely szerint törvénysértően járhatott el a Legfőbb Ügyészség az ügyben, és egy belső ügyészségi dokumentumról is, amelyben többek között azt írják, „ez a titkosszolgálati művelet nagyon ráéghet a Legfőbb Ügyészségre, ha nem lépünk időben”. A múlt héten a Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvojügy nyomozását.
A 444 cikkére Szabó Bence is reagált, Fürcht ugyanis azt írta a lemondásáról szóló dokumentumban, hogy utólag úgy látja, „Szabó Bence r. szds-nak igaza volt abban, hogy nem az ügyészségen tett feljelentést”.
„A nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – közölte pénteken a KNYF.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
Lapunk megszerezte az aranykonvoj ukrán pénzszállítóinak tanúvallomásait, amelyben részletesen beszélnek arról, mi történt, miket kérdeztek tőlük, hogyan beszéltek velük a magyar hatóságok.
A bilincselés „vastag félreértés” volt, hogy az ukránok ne gyanúsítottak, hanem tanúk lennének, az fel sem merült – állítja Hajdu János a vallomásában, amely a 444 birtokába került. Visszaemlékezése több helyen ellentmond az akcióban részt vevő NAV-os vezetők tanúvallomásainak, a bűncselekmény elkövetését tagadja. Rengeteg tábornok, egy államtitkár, és egy ponton Pintér Sándor neve is előkerül a 24 oldalas jegyzőkönyvben.
Birtokunkba jutott egy belső ügyészségi e-mail, amit a KNYF-től küldtek az időközben lemondott legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyről. Figyelmeztetik benne, hogy valaki egyszer közelebbről is megnézi a történetet, az ő felelőssége is napirendre kerülhet.
Az idáig önálló szervezetként működő Terrorelhárítási Központ és az Országgyűlési Őrség mától a rendőrség kötelékében működik.
A 444 birtokába jutott dokumentum vezetői összefoglalójában 24 pontban sorolják fel az ellenőrzés megállapításait. Ezek kivétel nélkül mulasztásokról, hiányosságokról, konkrét jogsértésekről szólnak. Egy ponton megállapítják, hogy a NAV, mint „nyomozó hatóság kijelölésére jogsértő módon került sor”. Az ügyészség lapunkhoz eljuttatott álláspontja ezzel ellentétes. A NAV megkeresésünkre elismerte, hogy valóban rendeltek el ilyen vizsgálatot, sőt, többet is.