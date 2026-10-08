Tudatosan választhatta az igazgató a bicskei gyermekotthont, hogy visszaéléseket követhessen el

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  • A kormány vizsgálati jelentést készített a bicskei gyermekotthonban 2005 és 2025 között történt jogsértésekről. A vizsgálatokból kiderült, hogy az ügyben tűnhettek el iratok, valamint több embernek kellett volna a vádlottak padjára kerülnie, mint ahányan ténylegesen ott voltak.
  • De a sebek feltépésén és a felelősök megnevezésén túl mit lehet tanulni a bicskei esetből? Hogyan alakítaná át a kormány a gyerekvédelmi rendszer működését?
  • Erről beszélgettünk Gyurkó Szilviával, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral.
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Elkészült a jelentés a bicskei gyermekotthonban történtekről

Gyurkó Szilvia azt is bejelentette, hogy elindítják a Jóvátételi Alapot.

Diószegi-Horváth Nóra
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