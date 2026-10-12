Borízű hang #289: Anonim vízórakárosultak Magyar Péter-zokniban [rövid verzió]

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Identitásformáló közösségi műsorunktól semmi sem áll távolabb.
Letartóztatások nélkül kellett kibírnunk ezt a hetet. A politikusétkeztetés rövid históriája. Hol vannak a kínai Nobel-díjasok? Orbán visszatérése visszatér. Ötkamarás parlamenetet! Idegesítés, mint marketingtrükk.
Az MCC alapítója szerint a Magyar-kormány politikai alapon számolja fel az intézményt, szürke diákszállás lett a NER utánpótlásnevelője. Magyar és európai bírósághoz fordulnak.
Anthony Bourdain személyisége, története még halála után nyolc évvel is izgalomban tartja a fél világot. Sűrű történet ez, van benne minden, gimis romantika, keménydrogos gasztrorocksztárság, értelmiségi álomkarrier, médiaglória, és mindemögött örvénylő bűntudat és depresszió.
Letartóztatások nélkül kellett kibírnunk ezt a hetet. A politikusétkeztetés rövid históriája. Hol vannak a kínai Nobel-díjasok? Orbán visszatérése visszatér. Ötkamarás parlamenetet! Idegesítés, mint marketingtrükk.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.