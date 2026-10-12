Borízű hang #289: Anonim vízórakárosultak Magyar Péter-zokniban [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Identitásformáló közösségi műsorunktól semmi sem áll távolabb.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. Vakáció a gárdonyi mocsárban. Kínai robogó paradigmaváltóval.
  • 02:43 Anonim vízóra-károsultak szenvedései. Youtube-válogatás Uj Péter káromkodásaiból.
  • 08:00 Izrael Észak-Írországban. Raknak tojást a lecsóba a katolikusok? Isznak Guinnesst a protestánsok?
  • 11:58 Geológia kvíz: Brit szigetek. Ír kígyók és brit macskák.
  • 17:19 Pizzarendelés a parlamentbe. A Fehér Ház kantinja az 1990-es évkekben. Sajnos a Karmelitában már nem tudunk olcsón étkezni.
  • 20:36 Tudományos kvíz: Kínai nobel. Tu Ju-ju. Francia innvováció és gazdasági összeomlás. Mo Jen.
  • 27:58 A hatnapos dezodor. Minden idők legfideszesebb neve: Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel.
  • 32:49 Egy hét letartóztatások nélkül. Tombor András, a diktatúra áldozata.
  • 36:26 Magyar Péter-zokni. A török Ratko Mladic-zokni.
  • 41:05 Bonyolult politikai rendszerek sikeres eltérítése Amerikától Brazíliáig.
  • 45:09Terveet Kädet a Gólyában. Läjä Äijälä, a sokoldalú művész.
  • 48:04 A Google hirdetési stratégiája és egyéb idegesító reklámok.
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