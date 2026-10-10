Borízű hang #289: Anonim vízórakárosultak Magyar Péter-zokniban

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  • 00:00 Tartalomjegyzék. Vakáció a gárdonyi mocsárban. Kínai robogó paradigmaváltóval.
  • 02:43 Anonim vízóra-károsultak szenvedései. Youtube-válogatás Uj Péter káromkodásaiból.
  • 08:00 Izrael Észak-Írországban. Raknak tojást a lecsóba a katolikusok? Isznak Guinnesst a protestánsok?
  • 11:58 Geológia kvíz: Brit szigetek. Ír kígyók és brit macskák.
  • 17:19 Pizzarendelés a Parlamentbe. A Fehér Ház kantinja az 1990-es évkekben. Sajnos a Karmelitában már nem tudunk olcsón étkezni.
  • 20:36 Tudományos kvíz: Kínai Nobel. Tu Ju-ju. Francia innvováció és gazdasági összeomlás. Mo Jen.
  • 27:58 A hatnapos dezodor. Minden idők legfideszesebb neve: Horogszegi Szilágyi-Landeck Dániel.
  • 32:49 Egy hét letartóztatások nélkül. Tombor András, a diktatúra áldozata.
  • 36:26 Magyar Péter-zokni. A török Ratko Mladic-zokni. Djordje Martinovic, egy törött üveg és az ébredező szerb nacionalizmus.
  • 43:04 Kim Lane Scheppele és Orbán visszatérése. Mikor nő fel az Orbánra már nem emlékező generáció?
  • 49:17 A Tisza potenciális szakadása. Az ötkamarás parlament. Bonyolult politikai rendszerek sikeres eltérítése Amerikától Brazíliáig.
  • 55:36 Terveet Kädet a Gólyában. Läjä Äijälä, a sokoldalú művész.
  • 58:31 A Google hirdetési stratégiája és egyéb idegesító reklámok.

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