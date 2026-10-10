Borízű hang #289: Anonim vízórakárosultak Magyar Péter-zokniban

Identitásformáló közösségi műsorunktól semmi sem áll távolabb.
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Az Orbán-rendszer legfáradhatatlanabb külföldi kritikusa áprilisban még óvatos volt, most viszont már optimista. Scheppele a 444-nek arról beszélt, hogy a Tisza szét fog szakadni, de nagyon fontos, hogy ez csak egy új alkotmány és az új választási törvény elfogadása után történjen meg.
Az MCC alapítója szerint a Magyar-kormány politikai alapon számolja fel az intézményt, szürke diákszállás lett a NER utánpótlásnevelője. Magyar és európai bírósághoz fordulnak.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
A legfideszesebb nevek. Heti letartóztatásértékelés: Hankó-show 9/10. Az ország felöntése. Az ön gyereke is megtanulhat Nyugat-Európában bongot építeni! Performatív palesztinpártiság Debrecenben.
Időnként valakinek eszébe jut, hogy jó ötlet pucér nőkkel eladni termékeket. De tényleg az? Nyilván nem, de ez még nem jelenti azt, hogy nem történik meg újra meg újra.
A vénasszonyok nyarának Szküllái és Karübdiszei között. Fentaniltapaszbár. Heti letartóztatás/gyanúsítás-értékelés: ha Orbán lenne a 10/10, Seszták 8 vagy csak 6? Köves Slomó mennyi? További idióta szobrok. Új Terror Háza-koncepciónk.