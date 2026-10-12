Túl korán vehették őrizetbe Seszták Miklóst

Mindenek már csak azért van jelentősége - ahogy annak a 24.hu utánajárt-, mert egy mentelmi joggal védett országgyűlési képviselőt őrizetbe venni és gyanúsítottként kihallgatni nem lehet.
Adódik tehát a kérdés, hogy vajon megsértették-e Seszták Miklós mentelmi jogát, amikor még azelőtt vették őrizetbe, hogy hivatalosan értesítették volna mentelmi joga felfüggesztéséről az azt kikérő Legfőbb Ügyészséget?
Emlékezetes: szeptember 28-án Seszták önként (és egymagában, párttársai együttérzése és barátságkarkötő nélkül) vonult be a Központi Nyomozó Főügyészségre, miután az Országgyűlés az országgyűlés 139 igen szavazattal adta ki a mentelmi jogát. Nem sokkal ezután őrizetbe is vették, majd két nappal később letartóztatták.
Unger Anna, az NVVH vezetője előbb azt mondta, hogy miután Seszták besétált a főügyészségre, a pont az épületben tartózkodó Tasnády Katalin, az NVVH nyomozati elnökhelyettese megvárta, hogy megjelenjen a Magyar Közlönyben a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló határozat, és ezután vette őrizetbe vette a KDNP-s képviselőt, később viszont azt nyilatkozta, hogy Tasnády valójában csak azt várta meg, hogy az Országgyűlés elnöke kihirdesse a döntést, és utána kezdeményezte az őrizetbe vételt.
Az viszont sehonnan nem derült ki, hogy Tasnády mikor és milyen hivatalos úton értesült a döntésről.
Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár a 24.hu kérdésére elmondta, kétféle módon lehet hivatalosan tájékoztatni a mentelmi jog felfüggesztését kérő Legfőbb Ügyészséget:
Arra a kérdésre, hivatalos értesülésnek számít-e, ha az ülésen hozott döntést a tévében vagy egy újságban látja az eljáró ügyész, Hack azt válaszolta:
„Ez jogi szempontból abszurditás. A tévé, az újság nem számít hivatalos forrásnak.”
Az ezzel az eljárásrenddel kapcsolatos kérdésekre sem az Országgyűlés, sem az NVVH nem reagált a 24.hu-nak, a Legfőbb Ügyészség viszont közölte, hogy
október 5-én kapta meg az Országgyűlés elnökének a tájékoztatását az érintett képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Vagyis akkor, amikor Seszták már jó ideje le volt tartóztatva.
Hack szerint ezzel megsérthették Seszták Miklós mentelmi jogát, a körülményeket az Országgyűlésnek ki kellene vizsgálnia. Mint mondta:
„Nem jó üzenet, hogy ilyesmi történik egy újonnan felálló hivatal első munkanapján.”
Seszták Miklós viselt dolgairól itt írtunk bővebben, elképesztő vagyongyarapodásáról pedig itt lehet olvasni.
Egy nap, két politikus, totális kommunikációs zűrzavar, börleszkbe illő jelenetek. És egy volt miniszterelnök, aki inkább elment meccset nézni.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
Az NVVH azt írja: folytatják a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét.
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