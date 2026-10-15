Tyúkól #71: A gyerek felvételizik, a szülő szorong, a pénztárcák sírnak

Képzeljük el, hogy van egy nap, amin a gyerek jövője múlik. Itt dől el az, hogy mi lesz belőle: az, amit mi elképzelünk szülőként, az, amit ő szeretne, vagy végül bekerül egy helyre, ahonnan nem tud majd az áhított pályára tovább lépni.

Kb. így fogják fel a szülők a középiskolai felvételit. Ez az a nap, minden évben január végén, amin rengeteg gyerek és még több szülő szorong. Ez a szorongás oltári drága, ráadásul nemcsak a pénztárcákat, a családi kapcsolatokat is megtépheti az, ahogy a felvételire készülés folyamata megy. Berényi Eszter szociológussal, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójával arról beszélgetünk ebben az adásban, hogy tényleg létezik-e olyan, hogy szülői oktatási szorongás, miért szoronganak ennyire a szülők a felvételin, és amúgy van-e értelme ennek.

BŐVEBBEN:

00:30 Közös szorongásra invitálunk benneteket, a téma: felvételizik a gyerek.

Közös szorongásra invitálunk benneteket, a téma: felvételizik a gyerek. 02:20 Régen MINDEN jobb volt.

Régen MINDEN jobb volt. 04:40 Nekünk is vannak élményeink arról, hogy bezzeg a mi időnkben.

Nekünk is vannak élményeink arról, hogy bezzeg a mi időnkben. 06:25 Tiszta szerencse, hogy lehet felvételizni negyedikben és hatodikban is, sok szülő szerint ezekkel lehet edzeni a nyolcadikos megméretésre.

Tiszta szerencse, hogy lehet felvételizni negyedikben és hatodikban is, sok szülő szerint ezekkel lehet edzeni a nyolcadikos megméretésre. 08:25 A felvételiről nem igazán lehet az oktatási rendszer kritikája nélkül beszélni.

A felvételiről nem igazán lehet az oktatási rendszer kritikája nélkül beszélni. 11:20 A felkészülés a felvételire azon is múlik, hogy ki milyen családi háttérrel rendelkezik, a valódi szorongás viszont tipikusan a középosztálybelieké.

A felkészülés a felvételire azon is múlik, hogy ki milyen családi háttérrel rendelkezik, a valódi szorongás viszont tipikusan a középosztálybelieké. 16:05 Minél több információhoz lehet hozzáférni, annál jobban lehet szorongani. És ez már az óvodában elkezdődhet!

Minél több információhoz lehet hozzáférni, annál jobban lehet szorongani. És ez már az óvodában elkezdődhet! 18:20 Ha van pénze valakinek kifizetni a pluszfoglalkozásokat, még azon is szoronghat, hogy ő maga teremt egyenlőtlenséget ezzel.

Ha van pénze valakinek kifizetni a pluszfoglalkozásokat, még azon is szoronghat, hogy ő maga teremt egyenlőtlenséget ezzel. 26:25 Van egy kép a fejünkben, hogy meddig kell eljutni, ezért is olyan nagy fejtörés az, ahogy szétválnak a tanulóutak a középiskola elején.

Van egy kép a fejünkben, hogy meddig kell eljutni, ezért is olyan nagy fejtörés az, ahogy szétválnak a tanulóutak a középiskola elején. 30:35 A választást a továbbtanulási lehetőségek mellett olyan tényezők is befolyásolják, mint a környék munkalehetőségei, vagy az elérhető távolságban lévő iskolák.

A választást a továbbtanulási lehetőségek mellett olyan tényezők is befolyásolják, mint a környék munkalehetőségei, vagy az elérhető távolságban lévő iskolák. 39:00 Az iskolák tanmenetei sem feltétlenül arra vannak optimalizálva, hogy a gyerekeket felkészítsék a felvételire.

Az iskolák tanmenetei sem feltétlenül arra vannak optimalizálva, hogy a gyerekeket felkészítsék a felvételire. 42:25 Ahány ország, annyi szokás.

Ahány ország, annyi szokás. 48:50 Nemcsak gimnáziumból lehet egyetemre kerülni, és a szakmatanulás sem jelenti azt, hogy jövőtlenül kell tengetni az életet.

Nemcsak gimnáziumból lehet egyetemre kerülni, és a szakmatanulás sem jelenti azt, hogy jövőtlenül kell tengetni az életet. 52:40 Havonta súlyos pénzekbe kerül a készülés, sok család kisajtolja magából, de rengeteg másiknak nincs lehetősége erre.

Olvasnivalók/Hallgatnivalók:

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