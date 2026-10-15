Tyúkól podcast

Tyúkól #71: A gyerek felvételizik, a szülő szorong, a pénztárcák sírnak

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Képzeljük el, hogy van egy nap, amin a gyerek jövője múlik. Itt dől el az, hogy mi lesz belőle: az, amit mi elképzelünk szülőként, az, amit ő szeretne, vagy végül bekerül egy helyre, ahonnan nem tud majd az áhított pályára tovább lépni.

Kb. így fogják fel a szülők a középiskolai felvételit. Ez az a nap, minden évben január végén, amin rengeteg gyerek és még több szülő szorong. Ez a szorongás oltári drága, ráadásul nemcsak a pénztárcákat, a családi kapcsolatokat is megtépheti az, ahogy a felvételire készülés folyamata megy. Berényi Eszter szociológussal, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójával arról beszélgetünk ebben az adásban, hogy tényleg létezik-e olyan, hogy szülői oktatási szorongás, miért szoronganak ennyire a szülők a felvételin, és amúgy van-e értelme ennek.

BŐVEBBEN:

  • 00:30 Közös szorongásra invitálunk benneteket, a téma: felvételizik a gyerek.
  • 02:20 Régen MINDEN jobb volt.
  • 04:40 Nekünk is vannak élményeink arról, hogy bezzeg a mi időnkben.
  • 06:25 Tiszta szerencse, hogy lehet felvételizni negyedikben és hatodikban is, sok szülő szerint ezekkel lehet edzeni a nyolcadikos megméretésre.
  • 08:25 A felvételiről nem igazán lehet az oktatási rendszer kritikája nélkül beszélni.
  • 11:20 A felkészülés a felvételire azon is múlik, hogy ki milyen családi háttérrel rendelkezik, a valódi szorongás viszont tipikusan a középosztálybelieké.
  • 16:05 Minél több információhoz lehet hozzáférni, annál jobban lehet szorongani. És ez már az óvodában elkezdődhet!
  • 18:20 Ha van pénze valakinek kifizetni a pluszfoglalkozásokat, még azon is szoronghat, hogy ő maga teremt egyenlőtlenséget ezzel.
  • 26:25 Van egy kép a fejünkben, hogy meddig kell eljutni, ezért is olyan nagy fejtörés az, ahogy szétválnak a tanulóutak a középiskola elején.
  • 30:35 A választást a továbbtanulási lehetőségek mellett olyan tényezők is befolyásolják, mint a környék munkalehetőségei, vagy az elérhető távolságban lévő iskolák.
  • 39:00 Az iskolák tanmenetei sem feltétlenül arra vannak optimalizálva, hogy a gyerekeket felkészítsék a felvételire.
  • 42:25 Ahány ország, annyi szokás.
  • 48:50 Nemcsak gimnáziumból lehet egyetemre kerülni, és a szakmatanulás sem jelenti azt, hogy jövőtlenül kell tengetni az életet.
  • 52:40 Havonta súlyos pénzekbe kerül a készülés, sok család kisajtolja magából, de rengeteg másiknak nincs lehetősége erre.

Olvasnivalók/Hallgatnivalók:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)

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