Tyúkól #71: A gyerek felvételizik, a szülő szorong, a pénztárcák sírnak

Képzeljük el, hogy van egy nap, amin a gyerek jövője múlik. Itt dől el az, hogy mi lesz belőle: az, amit mi elképzelünk szülőként, az, amit ő szeretne, vagy végül bekerül egy helyre, ahonnan nem tud majd az áhított pályára tovább lépni.
Kb. így fogják fel a szülők a középiskolai felvételit. Ez az a nap, minden évben január végén, amin rengeteg gyerek és még több szülő szorong. Ez a szorongás oltári drága, ráadásul nemcsak a pénztárcákat, a családi kapcsolatokat is megtépheti az, ahogy a felvételire készülés folyamata megy. Berényi Eszter szociológussal, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatójával arról beszélgetünk ebben az adásban, hogy tényleg létezik-e olyan, hogy szülői oktatási szorongás, miért szoronganak ennyire a szülők a felvételin, és amúgy van-e értelme ennek.
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