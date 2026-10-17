Letartóztatások és nyomozások mutatják meg, milyen rendszerben éltünk

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  • Hónapok óta elképesztő jelenetek zajlanak a szemünk előtt, mostanra oda jutottunk, hogy a közéletben szinte semmi sem a régi, és hát hol van még a vége.
  • Ez nem véletlen: az elmúlt 16 évben olyan szinten mosódtak el a határok az állam és a hatalmon lévő párt között, a Fidesz a politikai céljai érdekében, hogy most szinte bárhova nézünk, az orbánizmus lebontásának képeibe ütközünk.
  • Ennyi történés után megértjük, hogy nehéz átlátni a helyzetet. Ezért ebben a különkiadásban összeszedünk nektek olyan témákat, ahol látványos változások történtek a NER bukása óta.
  • A végén megpróbáljuk megválaszolni az április óta sokadjára felmerülő kérdést: kormány- vagy rendszerváltás történt idén? Tartsatok velünk a Közért különkiadásában.
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POLITIKA

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