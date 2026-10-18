Zelenszkij: Washington folytatja a hírszerzési információk megosztását Ukrajnával

Rövid szünet után az Egyesült Államok újrakezdte a kritikus fontosságú hírszerzési információk átadását Ukrajnának – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Hogy miért állt le az információcsere, arról az elnök nem kívánt nyilatkozni, mindössze annyit mondott, hogy hálásak az amerikai hírszerzésnek.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Ukrajna nagyban támaszkodik az amerikai hírszerzés információira a nagy sebességű ballisztikus rakéták elleni védekezésben. A hét elején az ukrán elnök arról beszélt, hogy a szövetségesei nem figyelmeztették őket az orosz rakétatámadásokra. Donald Trump amerikai elnök nem sokkal később azt mondta, folytatják az értesülések megosztását.

Az eheti fennakadások előzménye, hogy miután Trump gázolajvásárlásról állapodott meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, megpróbálta rábírni Ukrajnát, hogy ne támadjon orosz energetikai létesítményeket. Nem sokkal később Trump bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott arról, hogy nem kölcsönösen felhagynak az energetikai infrastruktúra támadásával – Zelenszkij akkor azt mondta, Trumptól hallott először a megállapodásról, de tudna támogatni egy ilyen tűzszünetet. Nem sokkal később azonban az oroszok ukrán energetikai létesítményeket támadtak – ezek voltak azok a csapások, amikről Ukrajna nem értesült a szövetséges hírszerzői szolgálatoktól. (via Reuters)