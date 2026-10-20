Junior Prima díjat kapott Bábel Vilmos, a 444 újságírója

Kollégánk, Bábel Vilmos munkáját Junior Prima-díjjal ismerték el ismeretterjesztés és média kategóriában. A díjat 30 év alatti kiemelkedő tehetségeknek adják át és 3 millió forintos pénzjutalommal jár.

Bábel Vilmos az elmúlt egy évben írt meghatározó cikkeket

a Szőlő utcai bűnügyről,

a Tisza kampányának belső részleteiről

és az Aranykonvoj-ügyről is,

készített videóinterjút Gundalffal,

legutóbb pedig a Fidesz utolsó fekete kampányának történetét mutatta be.

Cikkeiért Soma-díjat és Minőségi Újságírás Díjat is kapott, ezután kapta meg a Junior Prima-díjat is – írásainak köszönhetően pedig mindannyian többet tudunk az országról, amiben élünk.

Vilmosra nagyon büszkék vagyunk, kiemelkedő cikkeit pedig továbbra is el lehet majd olvasni a 444-en.