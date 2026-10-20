Junior Prima díjat kapott Bábel Vilmos, a 444 újságírója

Kollégánk, Bábel Vilmos munkáját Junior Prima-díjjal ismerték el ismeretterjesztés és média kategóriában. A díjat 30 év alatti kiemelkedő tehetségeknek adják át és 3 millió forintos pénzjutalommal jár.
Bábel Vilmos az elmúlt egy évben írt meghatározó cikkeket
Cikkeiért Soma-díjat és Minőségi Újságírás Díjat is kapott, ezután kapta meg a Junior Prima-díjat is – írásainak köszönhetően pedig mindannyian többet tudunk az országról, amiben élünk.
Vilmosra nagyon büszkék vagyunk, kiemelkedő cikkeit pedig továbbra is el lehet majd olvasni a 444-en.
Elképesztő érdeklődés övezte két hónappal a választások előtt a rejtélyes radnaimark.hu-t, de mostanáig nem lehetett tudni, pontosan ki állt a Magyar Péter lejáratását célzó akció mögött. A hírhedt szoba történetében feltűnik egy erdélyi vállalkozó, egy arab üzletember és egy MMA-harcos is. A szálak Kubatov Gábor megoldóemberéhez vezetnek.
A nyilvánosság elé áll Hrabóczki Dániel, akit Gundalf néven ismert meg az ország nyilvánossága a titkosszolgálati botrányban. A 444-nek elmondta: az Alkotmányvédelmi Hivatalban tett meghallgatáson valótlanságokat állított. Úgy érezte, hogy a Tisza összeukránozása a cél, ezért „kezébe vette az irányítást”.
A 444 újságírója az ukrán pénzszállítók kihallgatásáról szóló cikkével érdemelte ki az elismerést.
Tavaly novemberben, a Tisza képviselőjelölt-kiválasztási folyamatának kellős közepén belső konfliktus robbant ki a pártban. Egy szűk, Radnai Márk körül összpontosuló csoport hibásnak látta a kampánystratégiát, és ezzel szembesítették a pártelnököt egy megbeszélésen. Az aznap éjszaka és a másnapra összehívott állománygyűlés meghatározó pillanatai a párt fejlődéstörténetének. A „puccs”, ahogy néhányan emlegetik, máig tartó törésvonalakat hozott létre.
Az Orbán-rendszer utolsó nagy nemzetközi botránya az „aranykonvojügy”. Orbán utasítására szinte az összes bűnüldöző szervet felhasználták az ukránellenes propaganda érdekében végrehajtott akcióhoz. Két NAV-os vezető tanúvallomása alapján rekonstruáltuk, hogyan zajlott a kapkodva összetákolt eljárás, és hogy hogyan dirigálta a lépéseket a TEK.
Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója és jelenlegi élettársa 12 éves korától kezdve vittek egy lányt mindenféle programra. A gyermekvédelem értesítette a rendőrséget, hogy valami nincs rendjén, felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja, nyomozás is indult. Juhászt tanúként hallgatták meg. Később ez a lány lett az egyik prostituált, akit Juhászék a gyanú szerint futtattak. A 444-hez eljutott hivatalos dokumentumok alapján mutatjuk be az akkor 12 éves Sára történetét.
Munkatársunk a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrányokról szóló cikkeivel érdemelte ki az oknyomozó újságírásért évente odaítélt, egymillió forinttal járó díjat.