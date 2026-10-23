Kármán András kezet rázott Jens Stoltenberggel, megerősítették a 93 milliárdos Norvég Alap-megállapodást

Kármán András október 23-án sem pihent: az 1956-os forradalom 70. évfordulójára Budapestre érkező Jens Stoltenberg norvég pénzügyminiszterrel tárgyalt, akivel megerősítették a Magyarországnak nyújtott, közel 93 milliárd forintos norvég támogatásról szóló együttműködési megállapodást – derül ki a pénzügyminiszter Facebook-posztjából.

Az egykori NATO-főtitkárként is ismert Stoltenberg 2025 februárjában tért vissza a norvég kormányba pénzügyminiszterként. A most megerősített megállapodás alapján Norvégia a zöld átmenetet, az egészségügy fejlesztését és a helyi közösségek megerősítését támogatja Magyarországon. A két miniszter emellett a magyar költségvetés helyzetéről, az euró bevezetésének kilátásairól és az Európai Unió belső piacának működéséről is egyeztetett, aminek Norvégia is részese.

Kármán a találkozó kapcsán felidézte a Stoltenberg család magyarországi kötődését. Jens Stoltenberg apja, Thorvald Stoltenberg 1956-ban személyesen vett részt a szovjet csapatok elől menekülő magyarok evakuálásában, életét is kockáztatva. Helytállását a magyar állam 1992-ben kitüntetéssel ismerte el.

Norvégia hetven évvel ezelőtt közel 1500 magyar menekültet fogadott be, noha akkoriban még maga is viszonylag szegény országnak számított. Kármán szerint ez a gesztus máig meghatározza a két ország kapcsolatát. „Ez nem volt magától értetődő döntés: Norvégia akkor még maga is szegény ország volt, mégis ajtót nyitott. Ezt a gesztust nem felejtjük el” – írta.

A Norvég Alapról szóló tárgyalások újraindítását Orbán Anita külügyminiszter szeptemberben jelentette be, október közepén pedig a megállapodás megszületéséről számolt be. Az előző támogatási időszakban Magyarország egyetlen forintot sem kapott, mert az Orbán-kormány nem akarta, hogy a NER-től független szervezetek döntsenek a támogatások kiosztásáról. Ehelyett a kormány politikai hadjáratot indított a konzorciumot vezető Ökotárs Alapítvány ellen, majd vétójogot követelt magának a pénzek elosztásával kapcsolatban. Amikor ebbe a norvégok nem mentek bele, arról kezdett beszélni, hogy ezt Magyarországgal szembeni norvég államadósságnak tekinti. Ezzel a mutatvánnyal mintegy 78 milliárd forintnyi támogatást buktunk.