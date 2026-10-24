A Euronews cikke szerint Macron, Tusk, Meloni és más európai vezetők későn kaptak meghívást az 56-os ünnepségre, ezért sem jöttek Budapestre

A Euronews magyar kormányhoz közel álló, névtelenséget kérő forrásai szerint a bár több európai vezetőt is meghívott a magyar kormány az idei október 23-i ünnepségre Budapestre, ám a meghívókat későn, többet csak szeptemberben küldtek el. Addigra pedig betelt a naptára az elnököknek és miniszterelnököknek. Donald Tusk például már betervezett egy indiai utat, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök programjába egy kuvaiti látogatás került.

A lap egyik forrása szerint a kormány jóhiszeműen járt el, de a miniszterelnöki hivatal és a külügyminisztérium közötti kommunikáció akadozott. „A jövőben jobban fogjuk csinálni” – tette hozzá a forrás.

António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Baka András államfő és Magyar Péter miniszterelnök október 23-án.

A cikk szerint Macron esetében Magyar Péter miniszterelnök a párizsi tüntetésekre tett megjegyzései is hozzájárulhattak a meghívás elutasításához. Magyar a most zajó eseményeket összekötötte a migrációval. „Ezen értelmetlen rombolást és igazolhatalan erőszakot látva, talán már mindenki számára érthető, hogy Magyarország miért képviseli a lehető legszigorúbb fellépést a migráció kapcsán, és miért nem fogunk semmilyen nyomásra lazítani a külső határaink védelmén és a bevándorlási politikánkon” – fogalmazott. Másnap a budapesti francia nagykövetség bejelentette, hogy Macron nem vesz részt, hozzátéve, hogy látogatását Franciaország soha nem erősítette meg. Macron pedig a Magyaréhoz hasonló megjegyzésekre azt mondta: „Vannak, akik azt állítják, hogy migránsok és iszlamisták hordái rohantak le minket, ami teljesen hamis” – mondta Macron. „A tény az, hogy mindenki, aki most rosszat mond a hazánkról, olyan ember, aki nem szereti a hazánkat. És ezek az emberek irritálnak engem.” Magyar Péter meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, de hamar kiderült, hogy ő sem tud jönni.

Magyar Péter már a választás másnapján arról beszélt, hogy október 23-án egy nagyszabású nemzetközi megemlékezés lesz majd Budapesten a forradalom70. évfordulóján, ahol a világ legmagasabb rangú vezetőit szeretné Budapesten üdvözölni. Júniusban Magyar személyesen hívta meg Macront Párizsban, később meghívta Donald Tuskot Varsóban, Recep Tayyip Erdoğan török elnököt, Christian Stocker osztrák kancellárt és Friedrich Merz német kancellárt is. Végül körülbelül 40 ország küldött delegációt Budapestre, a legtöbb uniós tagállamot pedig miniszterek vagy parlamenti elnökök képviselték, nem pedig kormányfők.

Az Euronews kereste a magyar kormányt, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ. Most mi is írtunk a miniszterelnökségnek és a külügyminisztériumnak is. Ha válaszolnak, közzétesszük azt.