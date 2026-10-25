Milliárdos támogatást kapott Matolcsyék alatt az MCC

A Magyar Nemzeti Bank nyereségét átláthatatlan módon szétosztó Pallas Athéné Alapítványoktól nyolc év alatt összesen 1,1 milliárd forintnyi támogatást kapott a Mathias Corvinus Collegium – írja a Telex, amely kiperelte a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) dokumentumait. Az összeg nagy része, 750 millió forint 2021 és 2023 között érkezett, amikor már Orbán Balázs, az előző miniszterelnök politikai igazgatója volt az MCC kuratóriumi elnöke.

De hogy pontosan mire ment el a pénz, az még most sem világos a lap szerint, amely felhívja a figyelmet, hogy ez a szép summa csepp a tengerben: az MCC-nek jutattott állami vagyont már öt éve is 500 milliárd forintra becsülték, ami a teljes magyar felsőoktatás kötségvetési támogatásával vethető össze.

Tombor András, a Mathias Corvinus Collegium elnöke beszédet mond a kollégium diplomaosztó ünnepségén 2019. június 12-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Fidesz kétharmados áprilisi veresége után az MCC-t fenntartó kekvaalapítványt gyakorlatilag államosították, az alapítvány megszüntetéséről és a nekik juttatott vagyon visszavételéről döntöttek. Bár az új kormánytöbbség először egy olyan törvényt hozott, amely lehetővé tette volna az MCC maradékának szerényebb keretek közötti túlélését, és azt, hogy a Tombor-féle Tihanyi Alapítvány legyen ismét a fenntartó, augusztus végén bejelentették, hogy az intézménynek teljesen vége. A tehetséggondozás azóta formálisan egy kormányzati intézmény alá került – írtuk, amikor az alapító, a fideszes háttérember Tombor András az MCC elsorvasztása kapcsán ármányt és önkényt emlegetett.

Matolcsy Györgyöt azóta letartóztatták, mivel az ügyészség szerint jegybankelnöki mandátuma lejárta előtt úgy próbálta átszervezni az MNB-alapítvány vagyonkezelését, hogy a több száz milliárdos vagyon feletti befolyását a távozása után is megőrizhesse. A nyomozók szerint a cél az volt, hogy a vagyont Matolcsy és fia, Matolcsy Ádám saját érdekeiknek megfelelő befektetésekre használhassák. Az ügyészség szerint a manőver több száz millió forintos vagyoni hátrányt okozott.

Hogy pontosan mire költötte az MCC a PADME-tól kapott támogatásokat, arra egyik szervezet sem válaszolt a Telexnek.