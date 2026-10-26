Radnai Márk kringét posztolt

Még a júniusi csökkentés után is 1 309 493 forint a parlamenti képviselők bruttó havi tiszteletdíja, de ettől függetlenül sem túlzás elvárni az Országgyűlés tagjaitól, hogy dolgozzanak is a Házban, ha már beszavazták őket oda. Radnai Márk, a Tisza képviselője, Magyar Péter egyik legkorábbi támogatója vasárnap este az Instagramon büszkélkedett azzal, hogy mit csinál a parlamentben: moggingol. Ez annyit jelent, hogy valaki szándékosan menőbben, kúlcsibban akarja viseltetni magát, mint a körülötte lévő emberek, túlragyogva őket macsóságával.

„Kinézel egy távoli pontot, fókuszálsz. Szemöldök behúz, arcot elengeded, és úgy kell, hogy tűnjön, hogy te nagyon gondolkodsz valamin.”

De persze aztán nem gondolkodik semmin, esetleg random háromjegyű számokat ad össze, hogy úgy tűnjön, mintha. Radnai azzal is elbüszkélkedik, hogy ő ezt a parlamentben „folyamatosan” csinálja, „számtalanszor megmutattam”, és gyakorlatilag „csak moggingolok”.

Fotó: Radnai Márk/Instagram

Alapból ebben annyira nincs semmi új, hogy az egészet vissza lehet vezetni a szefós csajozás őskori előfutárához, Joey Tribbianihoz, aki a Jóbarátok színészképzős epizódjában mutatta be, hogyan kell szemöldököt húzogatni, meg fejben matekozni, miközben úgy csinálunk, mintha valóban érdekelne minket az, ami körülöttünk történik.

Ami pedig a mogging részét illeti a dolognak: erről ugye többször is írtuk, többek között a manoszféria szereplői, valamint a looksmaxxing-mozgalom ürügyén. Radnai talán nem a legjobb ütemérzékkel repült rá a szlengre, hiszen annak legismertebb terjesztője, a looksmaxxer Clavicular jelenleg épp nemi erőszak miatt áll bíróság előtt. És akkor Radnai még belenget pár klasszikus szocio/pszichopatát is a videóban: feltűnik Patrick Bateman az Amerikai Pszichóból, meg Homelander a The Boys-ból. Sőt, itt mégcsak nem is az edgelord gimis haverod, meg a TikTokon kattvadászó megélhetési influenszer tartalmaid látod, hanem azt, ahogy negyven felé közelítő politikus próbál jópofáskodva viccet csinálni a közpénzből finanszírozott melójából.

Ez bizony már a cringe, a krindzs, a kringé kategóriája. Ha a képviselő úr a jövőben is folytatni tervezi a shitposztolást, ennél messze több energiát és kreativitást kérünk tőle.

Persze nem a semmiből dobta be Radnai a moggolást: az Emberséges és Működő Magyarországért felelős kormánybiztost már korábban is „moggiaügyi miniszterként” sztárolták a közösségi média abszolút filmszínházában. Ő pedig többször is lelkesen pattant fel a dilivonatra: május 26-án például úgy harangozta be az Országgyűlés első rendes ülését az Instagramon, hogy „indul az új évad”. Radnai és más tiszások hatalomátvételével a közösségi médiában a 444 korábban a „Ha még egy fan editet meglátok, amiben szexualizálják Radnai Márkot, a falnak megyek” című cikkünk foglalkozott.