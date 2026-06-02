„Ha még egy fan editet meglátok, amiben szexualizálják Radnai Márkot, a falnak megyek”

A választások előtt rengeteg fiatal lány kezdett politikai tartalmakat gyártani a TikTokra, olyanok is, akikre ez korábban egyáltalán nem volt jellemző.

A főleg lifestyle és beauty vonalon mozgó miniinfluenszerekkel a kampány alatt külön cikkben foglalkoztunk.

Most azt kérdeztük tőlük, van-e még dolguk a politikával a Tisza elsöprő győzelme után.

Míg egyesek április 12. óta már kevesebb saját videót gyártanak politikáról („minek?”), másokat teljesen beszippantott a Netflix-sorozattá váló közélet: újrajátsszák a miniszteri meghallgatásokat és lip syncelik Magyar Péter beszólásait.

Mennyire pörgeti az internetes hájpot, hogy egy politikus jól néz ki? És mit jelent pontosan a sokat emlegetett big dick energy?

„Minek rakjak ki ilyen videókat? Most már mindenki kormánypárti! Úgy vagyok vele, hogy mindegy, nem kell senkit győzködni”

– csattant fel a telefonban Henrietta, amikor arról kérdeztük, az áprilisi választások után is ugyanolyan lendülettel készít-e közéleti tartalmakat mint korábban. A 21 éves, tápiószecsői lány a Szegedi Tudományegyetem gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatója, aki a TikTokon eredetileg azért regisztrálta magát, hogy a hobbinak indult nailtech munkáit mutassa meg rajta. Henrietta ahhoz a fiatal női tartalomgyártói körhöz tartozik, amely korábban főleg lifestyle- és beautytartalmakat készített, és Magyar Péter berobbanásáig alig vagy egyáltalán nem foglalkozott politikával a platformon.

Timeline. Forrás: TikTok

A huszonéves lány aztán március közepén a barátnőjével együtt kitalálta a virálissá vált vállrángatós mozdulatot, amit később Magyar Péterrel együtt is előadtak az országjárás egyik állomásán.

A viszonylag egyszerű és könnyen utánozható mozdulat mögött az az üzenet húzódott meg, hogy az akkor regnáló kormány mondhat bármit, egyszerűen leszarják. A videót mára több mint 765 ezren látták, a trend pedig annyira elterjedt, hogy nemcsak fiatalok tömegei kezdték utánozni, hanem Orbán Anita és Kapitány István vagy éppen Forsthoffer Ágnes videóiban is feltűntek a koppintásai.

¯\_(ツ)_/¯ Forrás: TikTok

A választások előtt Henrietta gyakorlatilag ömlesztette a tartalmat, pedig eredetileg egyáltalán nem politikai célra indította a csatornáját.

A TikTokot azért érezte biztonságos terepnek, mert ott nem elsősorban az ismerősei látják a videóit, hanem az algoritmus érdeklődés és témák alapján dobja fel őket idegeneknek. Szerinte emiatt sokkal könnyebb és szabadabb megszólalni ott, mint például Facebookon. A TikTok mellett szólt az is, hogy a platformon gyakorlatilag bárkit felkaphat az algoritmus, egy jól eltalált videóval pedig pillanatok alatt ismertséget lehet szerezni.

A választások után még külön videós bejelentkezést ért a május 9-i beiktatási buli a Kossuth térről, de azóta Henrietta a saját szavaival „lenyugodott”: míg korábban órákat töltött vágással és szerkesztéssel, hogy minél kreatívabb és viccesebb politikai videókat rakjon össze, mostanra ennek már egyre kevésbé érzi szükségét.

„Már csak fogyasztom, mintsem gyártom. Gyártani már nem is lenne időm így az egyetem mellett, most a körmös karrieremet igyekszem beindítani”

– mondta eltökélten.

Hogy ezt miért érzi így, arra már a cikk elején is utalt: a „most már mindenki kormánypárti” mondat nyilván túlzás, de nem teljesen alaptalan érzés. A Medián felmérése szerint ugyanis a választások után egy hónappal a Tisza soha nem látott, 70:23-as arányban vezet a Fidesz előtt, miközben a megkérdezettek 65 százaléka véli úgy, hogy az ország jó irányba halad.

Mindenki kormánypárti. Forrás: TikTok

Henrietta ennek a hangulatnak a saját családjában is látja a nyomait.

Az édesapja korábban fideszes volt, de most már szerinte rajta is látszik, hogy nyitottabb az új dolgokra. A legnagyobb meglepetést végül a nagymamája okozta: Henrietta arra számított, hogy majd jönnek a beszólások, amikor megérkezik az önkénteseknek járó köszönőcsomag, de egy rossz szót sem kapott miatta. (A Tisza Párt a múlt héten 50 ezer embernek postázta az első pakkot, amelyben egy legódarab, egy Magyar Péter által aláírt levél és egy karkötő volt. A huszonéves lány ezen felül egy második csomagot is vár, benne egy Tisza-logós pulcsival: jutalmul azért, mert a választások előtt 41 embert vett rá arra, hogy az ottleszek.hu oldalon jelezze, biztosan elmegy szavazni.)

A közéletről viszont egyáltalán nem pörgött le attól, hogy a pártja „beért”. A választási időszakot nagyon intenzívnek élte meg, aztán egy ponton meg is próbálta magát visszafogni.

„Azt mondtam magamnak, hogy jó, akkor most nem lájkolok annyit, nem figyelem ugyanúgy, ha lehet, egy kicsit kevesebb politikát fogyasztok” – mesélte. Elég gyorsan rájött viszont, hogy ez esélytelen.

„Annyi minden van, annyi hír, podcast és videó, hogy még mindig nem tudtam felzárkózni, és szerintem nagyon jó, hogy ennyire beindult az élet. Nem akarok lemaradni, meg hát tényleg ezt akartuk, hogy változás legyen. Úgyhogy most már úgy vagyok vele, hogy ezeket a dolgokat továbbra is nagykanállal fogom fogyasztani.”

A Netflix-kormányzásból nincs kiszállás

Nem Henrietta volt az egyetlen TikTokon, aki megfogadta, a választások után kicsit visszavesz a politikából, és akinek aztán ez mégsem sikerült. Április 12-e után ugyanis nemhogy lecsillapodott volna a közélet, hanem még jobban felpörgött: egyszerre lehet követni az új kormány felállását és azt, ahogy a korábbi rendszer látványosan hullik szét.

A TikTokon – amit a statisztikák szerint Magyarországon is több nő használ – ezek az érzések külön trendekként és hullámokban csapódtak le.

Először jöttek a fogadalomszegések:

„Dehát azt mondtad.."

Aztán a felismerés, hogy ebből az egészből gyakorlatilag lehetetlen kimaradni, mert a közélet ma már „jobb, mint a Netflix”. Ezt a keretezést a Tisza trendérzékeny politikusai is átvették: Radnai Márk – aki Emberséges és Működő Magyarországért felelős kormánybiztosként a részvételiséggel foglalkozik - május 26-án például úgy harangozta be az Országgyűlés első rendes ülését az Instagramon, hogy „indul az új évad”.

Jobb mint a Netflix. Forrás: TikTok

Mindeközben Magyar Péter aranyköpései – mint a „helló, szia, szevasz, van nálatok terasz?” vagy az „ülünk a vonaton” – is önálló életre keltek a platformon.

De a miniszteri meghallgatások iránt is meglepően nagy a fogékonyság (alább az átadás-átvétel komplett reenactmentje látható):

Az új kormány felállásával pedig az is kiderült, hogy a hájp már nem csak Magyar Pétert lengi körül. A Tisza-kabinet egyes miniszterei körül is külön rajongótáborok alakultak: Gajdos Lászlót például „cukiságügyi miniszterként”, Velkey György Lászlót „aranyossági államtitkárként”, Radnai Márkot pedig – a looksmaxxing közösségek szóhasználatát átvéve – „moggiaügyi miniszterként” sztárolják a közösségi médiában. (Az úgynevezett moggolás a looksmaxxer világban az egyik legnagyobb siker: ha megjelensz egy másik férfi mellett, és onnantól ő már nem számít annyira jóképűnek, mert a jelenléteddel elhomályosítod.)

Gajdos, Velkey és Radnai rajongói. Forrás: TikTok

„Hot miniszterelnök”

A politikusok külsejével foglalkozó kontentek tagadhatatlanul nagy részét képezik TikTok-on a politikusok iránti rajongásnak, amit nem minden felhasználó gondol problémamentesnek.

„Ha még egy fan editet meglátok Radnai Márkról meg Magyar Péterről, ahol nem mondjuk »ügyesek voltatok, megcsináltátok« hangzata van a videónak, hanem konkrétan, expliciten szexualizálva van bármelyikük, a falnak fogok menni”

– fakadt ki egy videójában Eszti, a Definitely Not Eszti TikTok-csatorna tulajdonosa.

A 3. kép AI-val készült, közös gyerek is van. Forrás: TikTok

Szerinte a platformon idővel elért egy kritikus tömeget az a tartalomtípus, amely a Tisza Párt vezetőinek külsejével van elfoglalva. (Erre – teszem hozzá már én – az érintett politikusok az ilyen photoshootokkal maguk is tudatosan rájátszanak.) Eszti ezt azért tartja veszélyesnek, mert ha valaki rajongás tárgyává válik, vele szemben könnyen megszűnik a kritikai távolságtartás. Ezt pedig különösen kockázatos akkor, ha ez az illető konkrétan Magyarország miniszterelnöke.

„Nem azzal van bajom, hogy megjegyezzük, hogy [...] sokkal szebb látvány a Parlamentben vagy bármilyen sajtóeseményen Magyar Péter mint Orbán Viktor. Aláírom, hogy jobban néz ki a chiseled jawline [markáns állvonal], mint a zsíros bajusz, de ez már kezd túllőni egy olyan szintet, ami nem biztos, hogy egészséges”

– fejtegette egy politikai fanatizmussal foglalkozó videójában.

Eszti „sminkelek és gondolkodom” csatornáját közel 15 ezren követik, ami szerinte felelősséggel is jár: szeretné, ha a fiatal nőkben hosszabb távon is megmaradna az érdeklődés a politika iránt, mondta lapunknak.

Azt tapasztalja, hogy az alapvetően beauty-, lifestyle- és poénvideók miatt érkező közönsége kevésbé vevő a „szárazabb” politikai fejtegetésekre, ezért inkább ezeken a témákon keresztül próbálja közelebb hozni hozzájuk a közéletet. A választások előtt kifejezett célja volt, hogy minél több fiatalt mozgasson meg, de azt mondja, ez a vonal ezután sem fog eltűnni a tartalmaiból, mert az érdeklődési köréhez tartozik.

Egyáltalán nem csak az, hogy valaki jó faszi

A választások előtt külön cikkben foglalkoztunk ezzel a demográfiai csoporttal, amelyhez Eszti is tartozik: azokkal a lányokkal, akiknek a feedjébe idővel a politika is beszivárgott a girly dolgok és a smink tutorialok közé.

Ők voltak azok, akiket a kampány hajrájában – nem kifejezetten közélet iránt érdeklődő niche-közönségük miatt – a Fidesz is megpróbált a maga oldalára állítani, pénzzel és együttműködési ajánlatokkal. (Arról, hogy a Fidesz milyen közösségimédia-csatornákat környékezett meg a választások alatt, és milyen eredménnyel, itt írtunk részletesebben.)

Amikor most újra megkerestük az általunk korábban megszólaltatott tartalomgyártókat, többen reagáltak azokra a felvetésekre is, miszerint szexista, soviniszta és degradáló úgy beszélni fiatal lányokról, mintha csak arra vártak volna, hogy „egy szexi férfi segítsen nekik eligazodni a politikában”.

A 21 éves Noémi – aki cikkünk első részében dobta be a „big dick energy” kifejezést –, szerint sok kommentelő teljesen félreértette, mit jelent ez a szó: nem egyszerűen olyan férfiakra használják a TikTok-on, akik jól néznek ki, hanem azokra, akikből árad valamiféle magabiztos, cselekvő energia.

Szerinte Magyar Péter esetében sem pusztán a külső számított, hanem az, hogy „tesz is valamit”, és ettől válik az egész jelenség „big dick energy-vé”.

Árad. Forrás: TikTok

Noémi azt is mondta, hogy nála ez a fellépés volt a belépő a közéletbe. Magyar Péter miatt kezdett el olyan politikusokat is követni, akikkel korábban egyáltalán nem foglalkozott – például Gulyás Gergelyt vagy Sulyok Tamást –, egyszerűen azért, mert érdekelni kezdte, hogyan reagálnak arra, amikor Magyar „beléjük áll”. (A Fidesz új, összezsugorodott parlamenti frakciójának vezetőjévé kinevezett Gulyást Magyar a beiktatása óta is többször is elővette: az Országgyűlés alakuló ülésén csendre intette, a kegyelmi ügyben játszott szerepe miatt pedig a lemondását is sürgette. Az pedig még kampányígéret volt részéről, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnököt eltávolítja hivatalából, mert szerinte kiszolgálta az Orbán-rendszert.)

A big dick energy kifejezést nagyjából 2018 körül kapta fel a közösségi média, és azóta is számtalan kísérlet született annak meghatározására, mi is jelent pontosan. Mivel a nagy platformok közösségi irányelvei szűrik a trágár kifejezéseket, a férfi nemi szervre utaló szót gyakran emojival (🤥) vagy számokkal helyettesítik.

„Nagyon sokat énekeltem, amikor a TikTokon felkapták Magyar Péterrel kapcsolatban ezt a zenét”

– idézi fel Erika, aki nemrég töltötte be a harmincat, és Nyíregyházán dolgozik műkörmösként és szempilla stylistként. Emlékei szerint az egész trend akkor indult a tátogós videókról elhíresült platformon, amikor az amerikai dance-pop énekesnő, Gillette egyik legismertebb, annak idején nagy botrányt kavart slágerét, a Short Dick Man-t keverték az akkor még a legnagyobb ellenzéki pár miniszterelnök.jelöltjéről szóló tartalmak alá. A dal egészen fülbemászó, és a refrénjét sem nehéz megjegyezni:

Don't want no short dick man

Don't want no short dick man

Don't want no short dick man

Don't want no short dick man🎶

Erikának saját bevallása szerint Magyar Péter egyáltalán nem az esete – ő inkább a barna, szakállas férfiak után fordul meg az utcán –, de azt mondja, ahogy a politikus megszólal, abból azonnal átjön, hogy képes odacsapni az asztalra. És erre szerinte nehéz nem odafigyelni. Úgy látja, ahhoz a célhoz, amit Magyar maga elé tűzött ki, kellett ez a fajta magabiztosság, és az is, hogy tényleg elhiggye magáról: képes végigcsinálni.

„Ha ő nem hitte volna ezt el, akkor valószínűleg nem mer belevágni, és nem is váltottunk volna rendszert”

– fogalmazott, többes szám első személyben. Erika év eleje óta önkénteskedik a Tisza Pártnál: telefonos diszpécserként dolgozott, április 12-én pedig szavazatszámláló bizottsági tag volt, ezért a győzelmet részben sajátjának is érzi.

Erika 29. és 30. születésnapjára is Magyar Péter-tortát kért (b és k). A választásokon a Tisza delegáltjaként dolgozott (j). Fotó: riportalanyunktól

Bár a kifejezés elsőre macsó, maszkulin attitűdöt sugall, Erika szerint nem feltétlenül csak férfiakra lehet használni.

„Ha egy női politikus lép fel ugyanilyen magabiztosan, ugyanilyen keményen odamondogat, és ugyanilyen jól használja a közösségi médiát, akkor őt is ugyanúgy végig tudtam volna kísérni ezen az úton” – mondta. A Tisza-kabinetből Orbán Anita áll hozzá a legközelebb, de a helyi tiszás országgyűlési képviselőben, Barna-Szabó Tímeában is látja az erőt és a potenciált.

Erika odáig ment, hogy szerinte ez a személyiségtípus ugyanolyan jól működik egy párkapcsolatban, mint amikor egy ország vezetéséről van szó: számára Magyar olyan férfinak tűnik, „aki el tud intézni dolgokat”, ezért mellette akár hátra is lehet dőlni egy kicsit, mert „jó kezekben vagyunk”.

A 30 éves nyíregyházi nő főleg az egészségügyben vár változást. 2015-ben fertőződött meg Lyme-kórral, és a krónikussá váló betegsége alatt folyamatosan küzdött a hosszúra nyúlt várólistákkal.