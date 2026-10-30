Letartóztatták Seszták Miklós pénzfutárát

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírója Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter bizalmasát, aki pénzfutárként működött közre korrupciós pénzek átvételében és szállításában - közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az MTI-vel közleményben pénteken.

A bíróság az NVVH indítványát megalapozottnak találta és azzal egyezően a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítási eljárás veszélyeztetésének különös indokaira figyelemmel elrendelte a gyanúsított letartóztatást harminc napra - közölte a hivatal.

A letartóztatott illetőnek nem közölték a nevét, annyit tudni róla, hogy a gyanú szerint vezető beosztású hivatalos személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének bűnsegédjeként követte el a bűncselekményeket.

Seszták Miklós 2025. február 18-án. Fotó: Németh Dániel/444

Amikor szeptember 28-án megvonták Seszták mentelmi jogát, Czakó Czirbus Pál, a mentelmi bizottság tagja a rendelkezésére álló öt percben nem tudta végigsorolni, mi mindennel hozták összefüggésbe a Volánbusz-ügy kapcsán a volt minisztert. Az előterjesztése alapján azonban össze tudtuk szedni, hogy mindent összeadva 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával gyanúsítják.

A politikus cselekménye a KNYF szerint hétrendbeli vezető beosztású hivatalos személy által, hivatali helyzetével visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és hatrendbeli, önálló intézkedésre jogosult személy által, bűnszövetségben és üzletszerűen, bűnsegédként elkövetett vesztegetés elfogadása bűntettének megállapítására látszik alkalmasnak. Sesztákot szeptember 28-án őrizetbe vették, majd a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája szeptember 30-án elrendelte a letartóztatását, amit két napja három hónapra meghosszabbítottak.