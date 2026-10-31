„Olyan hangot képviselek, amivel nem nagyon találkozni a tévében”

video
  • Az RTL egyik legnézettebb műsorában, az Árulókban váratlanul egy olyan youtuber vitte el a fődíjat az A-listás celebek elől, akit korábban csak egy egészen szűk réteg ismert: Sapkás Piréz.
  • Míg Sapkás Piréz társaival beleáll a Jobbik korábbi elnökébe, Vona Gáborba annak szélsőjobbos múltja miatt, addig a győzelemhez a Békemeneteken tapsoló influenszer, Vasvári Vivien segítette hozzá.
  • Többek között ezekről az ellentmondásos helyzetekről beszélgettünk Sapkás Pirézzel.

Az interjú podcast formátumban is meghallgatható:

video Sapkás Piréz rtl klub vona gábor gulyás márton Partizán vasvári vivien rtl árulók video jobbik
Legfrissebb videóink

Ukrajna fizetheti meg Trump népszerűtlenségének árát

Miért Ukrajnára haragszik Donald Trump, ha egyszer az iráni háború miatt népszerűtlen? Mi történik, ha az amerikaiak lekapcsolják a Starlinket a harctéren? Mi jöhet a szerb-orosz kapcsolatokban Vučić bukása után? Mit ígér Marine Le Pen a francia választóknak? Fordulatokkal teli volt az elmúlt hónap a nemzetközi politikában, Takácsy Dorkával és Takács Márkkal beszéltük át a történtek tágabb kontextusát.

Takács Lili, Takácsy Dorka, Takács Márk, Botos Tamás, plankog
video

Uniós biztos a 444-nek: Fennáll a veszély, hogy az európai fiataloknak már nem lesz jobb élete, mint a szüleiknek

Dan Jørgensen energaiügyi és lakhatási biztos szerint az európai lakhatási válság vészhelyzetté vált, a közelgő tél pedig sok európainak nagyon nehéz lesz. Ezekre a problémákra szerinte van megoldás, a klímaváltozás azonban őt is megijeszti.

Molnár Kristóf, Botos Tamás, Sárdi Kristóf, plankog
video

Ezen Orbán sem tudna változtatni

Békemenet helyett zászlómenet, Orbán Viktor helyett Schmidt Mária, de a hangulat örök.

Czinkóczi Sándor, Bokros Dorka, Kovács Bendegúz
video

Ez volt Matolcsyék legpofátlanabb és legbénább manővere

Melyik ügy miatt vették őrizetbe a volt jegybankelnököt és miért körözik a fiát? Erről is beszéltünk a Helyzet: van! legújabb részében.

Czinkóczi Sándor, Kiss Bence, Botos Tamás, Haász János, Székely Sarolta
video