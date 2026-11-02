A Ryanair befagyasztaná a dolgozói fizetését és emelné a jegyárakat

Az emelkedő üzemanyagárak miatt a Ryanair a dolgozói bérek befagyasztását és a utazási költségek emelését fontolgatja – írta meg a BBC. Közölték, hogy amennyiben az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nem rendeződik gyorsan, arra számítanak, hogy az árak 2027-ben is magasan maradhatnak.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A üzemanyagárak miatti 2 milliárd eurós pluszköltségeket Michael O'Leary vezérigazgató szerint a jegyárak kétszámjegyű emelésével tudják csak pótolni – sőt, mindez szerinte nem lesz elegendő, úgyhogy egyes dolgozók bérének befagyasztását is mérlegelik. Ez a gyakorlatban a béremelések elhagyását jelentené. Emellett várhatóan a munkaerő-felvételt is lassítják, a háttérmunkálatokba pedig igyekeznek minél jobban bevonni a mesterséges intelligenciát.

A vezérigazgató már év elején beszélt arról, hogy 20 százalékos jegyáremelésre lenne szükség a kerozinköltségek fedezésére. Most azt mondta, idén még nem biztos, hogy a drágítások elérik ezt a szintet, de jövőre valószínű, hogy szükség lesz egy nagyobb emelésre. O'Leary drágulásra számít a többi légitársaságnál is.

A bérek befagyasztását az tenné lehetővé, hogy a szakszervezetekkel kötött többéves bérmegállapodások hamarosan lejárnak – a vállalat akár már jövő áprilisban léphet ez ügyben.