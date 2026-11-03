Toroczkai szerint a kormány egy kupleráj, Magyar szerint jobb lett volna, ha fel se szólal

„Az egész országban kezd eluralkodni az a fajta káosz, amit önök teremtettek” – mondta a parlamentben első felszólalóként Toroczkai László a országgyűlési káoszhoz hasonlítva az ország működését. Történt ugyanis, hogy Magyar Péter napirend előtti felszólalása az egyik napirend szerint be volt jelentve, a másik szerint meg nem.

„Az egész kormányzásuk egy kuplerájra kezd hasonlítani, pedig mi felkészültünk lélekben…” – itt Hallerné Nagy Anikó, a ház alelnöke elvette a szót Toroczkaitól, mert szerinte a pártelnök az Országgyűlést minősítette, mire Toroczkai értetlenkedve kérdezett vissza: „Nem lehet a kormány munkáját minősíteni?” Toroczkai szerint mindenki észre fogja venni, hogy nem lett 5 százalék az élelmiszerek áfája, ahogy azt is mindenki érzi, hogy emelkedik az üzemanyag ára.

Fotó: Bankó Gábor/444

A Mi Hazánk elnöke szerint Magyar a Feledy Botond körüli botrány miatt mondhatta le a felszólalást. Megjegyezte, hogy Velkey György László, Magyar Péter és Vitézy Dávid is dolgozott a Fidesznek. „Most éppen a Külügyi Intézet vezetőjét rúgják ki mondvacsinált indokokkal. Azzal, ami egyébként önökre, mindannyiukra jellemző” – mondta Toroczkai.

Magyar korábban azzal magyarázta a kirúgást, hogy a baj Feledy korábbi minisztériumi megbízásával az volt, hogy nem mondta el a felvételi eljárásban – erre utalva Toroczkai megkérdezte, hogy Vitézy Dávid mikor fogja elárulni, milyen támogatást kapott a Fidesztől a főpolgármester-választáson. Toroczkai szerint valójában arról szólt Feledy kirúgása, hogy helyet csináljanak Rácz Andrásnak, aki a pártelnök szerint egy ukrán ügynök.

Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar Péter azt mondta, Toroczkai felszólalása is elmaradhatott volna, mert ezért kár volt. A miniszterelnök szerint azzal, hogy a pártelnök elfogadta a Patrióta meghívását, egy süllyedő hajóhoz kötötte oda magát. Azt is mondta, hogy ez még mindig nem olyan rossz, „mint amikor elárulja az '56-os szabadságharcosokat és az egész forradalmat, ahogy a múlt héten tette” – utalt arra, hogy Toroczkai egy évvel ezelőtti beszédéből tett közzé egy részletet október 23-án arról, ahogy azt mondta, 1956-ban a magyarok nem az orosz megszállás ellen küzdöttek. A miniszterelnök ezután hosszasan sorolta, mi mindent tesznek a vidékért, meg hány helyen járt a kampányban.