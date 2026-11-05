A rendszerváltáshoz olyan szobákban is fel kell kapcsolni a villanyt, ahol eddig természetes volt a sötétség

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Feledy Botondot hétfőn este kirúgták a külügyi intézet éléről. Szerdán reggel nyilvánosságra hozták az ügynökaktákat.

Szinte sorsszerűen csúszott össze időben ez a két ügy, pedig semmi közük nincs egymáshoz. Illetve dehogy nincs, csak nem úgy.

Az ügynökaktákkal 36 éve volt adós a mindenkori kormány. 36 éve nem lehetett tudni, hogy aki Magyarországon megszólal, pozíciót vállal, embereket irányít, művészileg alkot, annak a múltjában van-e valami olyasmi, ami miatt más fénytörést, új jelentéstartalmat kaphatnak a szavai, tettei, művei. Nem csak azért, amire elsőként gondolunk, hogy klasszikus értelemben vett ügynök volt, emberek életét tette tönkre, kiszolgált egy mocskos rendszert.