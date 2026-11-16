Vitézy Dávid két hete 3 perces menetidő-csökkentést ígért, az új menetrend szerint mégis 9 perccel lassabbak lesznek a pécsi InterCityk

December 13-án életbe lép az új, 2026-2027-es vasúti menetrend. A menetrendváltással – több járat mellett – a Pécs és Budapest között közlekedő InterCityk menetideje is nő. A fővárosból indulva 2 óra 26 perc helyett 2 óra 35 perc, Pécsről indulva 2 óra 32 perc helyett 2 óra 34 perc lesz a menetidő.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta a növekvő menetidőről, hogy korábban propagandával próbálták elfedni a vasút valódi állapotát, most azonban a valósághoz igazítják a menetrendet, hogy az utasok kiszámíthatóbb módon tervezhessék meg az utazásaikat.

Vitézy kijelentése azért érdekes, mert a miniszter november 3-án még menetidőcsökkenést ígért a pécsi InterCityk utasainak. Akkor azt írta, hogy a MÁV pályakarbantartási munkákat végez a vonalon november 2. és 14. között, és a tervek szerint 3 perccel csökkenhet a menetidő a munkálatok befejezése után. Megkérdeztük a Közlekedési és Beruházási Minisztériumot, hogy miért nem sikerült csökkenteni a menetidőt, választ azonban még nem kaptunk.

Vitézy Dávid viszont kommentelt a cikkünk alatt, miszerint „minden relatív, kedves 444. A pécsi vonatok állandó kb. 15 perces késéseihez tudunk javítani néhány percet az őszi karbantartásokkal”.

Vitézy Dávid Fotó: Németh Dániel/444

A pécsi InterCityk pontosságáról sokat elmond, hogy októberben volt olyan nap, amikor a napi 16 járatból mind a 16 késett, pedig nem történt rendkívüli eset. A pécsi vasútvonalon egyébként idén már kétszer volt vágányzár. A karbantartási munkák miatt először május 26-tól június 23-ig, Rétszilas és Dombóvár között kellett pótlóbuszozni. A MÁV saját forrásból mintegy 1,1 milliárd forintot költött a karbantartásra, és azt ígérte, hogy a munkálatok befejezése után mintegy 3 perccel csökken majd a menetidő.

Másodszor a Mecsekalja-Cserkút és Bicsérd közötti szakaszon végeztek karbantartási munkákat, ami miatt szeptember 19-től október 2-ig kellett pótlóbuszozni Pécs és Szentlőrinc között. A MÁV saját forrásból mintegy 191 millió forintot költött a projektre, és azt ígérte, hogy a lassújelek felszámolása miatt javul a menetrend tarthatósága, és a forgalom is megbízhatóbbá válik.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervben szerepel a pécsi vasútvonal átfogó fejlesztése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium 5 milliárd forint uniós forrást ígért a projekt előkészítésére. Vitézy Dávid korábban azt mondta, „a vonal Pusztaszabolcstól délre eső része gyakorlatilag esik szét”, a pálya pedig olyan rossz állapotú, hogy teljes újjáépítés nélkül nem lehet emelni a sebességet. A miniszter mai posztjában azt írta, hogy elindítják a vonal fejlesztésének előkészítését. Ez egy sok éves folyamat, a minisztérium célja, hogy 2029-re meglegyenek a tervek, és el lehessen indítani a beruházást.