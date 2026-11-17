Hivatalában fogadta Fejes Péter legfőbb ügyész Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét és elnökhelyetteseit – derül ki a Legfőbb Ügyészség és az NVVH közös közleményéből.
A felek a megbeszélés során áttekintették az együttműködésük irányát, feltételeit, biztosították egymást a konstruktív munkakapcsolatot illetően és konkrét szempontrendszert vázoltak fel – írják.
Közölték azt is, hogy a Legfőbb Ügyészség és az NVVH vezetése munkamegbeszéléseket tart majd a jövőben „feladataik hatékony teljesítése érdekében”.
Fejes Pétert november 3-án választotta legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök azután jelölte Fejest a posztra, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés. A leszavazás hátterében az állhatott, hogy Szathmáry testvérét az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként meggyanúsíthatták közokirat-hamisítással az aranykonvojügyben. Fejesről ebben a cikkben írtunk bővebben.
Az Unger Anna vezette NVVH pénteken számolt be arról, hogy a Seszták Miklós volt miniszter és jelenlegi KDNP-s képviselővel szemben zajló nyomozás során erdőben, raktárban, madáretetőben és széfekben 6,5 milliárd forint készpénzt találtak.
Unger november 16-án a közrádiónak azt mondta, a nyomozók a Sesztákhoz és társaihoz köthető büntetőeljárásban jutottak azokhoz az információkhoz és bizonyítékokhoz, amelyek alapján megtalálták a milliárdokat. „Tehát az ügyön belül maradva találtuk meg a pénzt. Ez köti ide ezt a pénzösszeget” – fogalmazott. (MTI)
Megválasztása után Fejes arról beszélt, hogy a társadalom igazságérzetét joggal sértették egyes ügyészségi döntések, illetve azok elmulasztása.
Bármelyik true crime dokumentumfilm megirigyelhetné ezeket a képsorokat.
Fejes Péter tavaly vonult nyugdíjba a Vas megyei főügyészségről. Korábban több megyében is töltött be kulcspozíciót. A döntés a tiszás parlamenti többség kezében van.
Az NVVH elnöke hétfő reggel a Kossuth Rádióban próbálta eloszlatni a bankjegyek sorszámával, valódiságával és a DNS-nyomokkal kapcsolatos kételyeket, amelyeket nem kis részben fideszes politikusok és megmondóemberek gerjesztenek.