Hivatalában fogadta Fejes Péter legfőbb ügyész Unger Annát, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökét és elnökhelyetteseit – derül ki a Legfőbb Ügyészség és az NVVH közös közleményéből.

Tasnádi Katalin, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) nyomozati elnökhelyettese és Unger Anna az NVVH elnöke. Fotó: Németh Dániel/444

A felek a megbeszélés során áttekintették az együttműködésük irányát, feltételeit, biztosították egymást a konstruktív munkakapcsolatot illetően és konkrét szempontrendszert vázoltak fel – írják.

Közölték azt is, hogy a Legfőbb Ügyészség és az NVVH vezetése munkamegbeszéléseket tart majd a jövőben „feladataik hatékony teljesítése érdekében”.

Fejes Pétert november 3-án választotta legfőbb ügyésznek az Országgyűlés. Baka András köztársasági elnök azután jelölte Fejest a posztra, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés. A leszavazás hátterében az állhatott, hogy Szathmáry testvérét az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) főosztályvezetőjeként meggyanúsíthatták közokirat-hamisítással az aranykonvojügyben. Fejesről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Fejes Péter legfőbb ügyész. Fotó: Bankó Gábor/444

Az Unger Anna vezette NVVH pénteken számolt be arról, hogy a Seszták Miklós volt miniszter és jelenlegi KDNP-s képviselővel szemben zajló nyomozás során erdőben, raktárban, madáretetőben és széfekben 6,5 milliárd forint készpénzt találtak.

Unger november 16-án a közrádiónak azt mondta, a nyomozók a Sesztákhoz és társaihoz köthető büntetőeljárásban jutottak azokhoz az információkhoz és bizonyítékokhoz, amelyek alapján megtalálták a milliárdokat. „Tehát az ügyön belül maradva találtuk meg a pénzt. Ez köti ide ezt a pénzösszeget” – fogalmazott. (MTI)