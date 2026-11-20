A The Maritime Executive jelentése szerint az orosz üzemanyagot szállító tartályhajók, amelyeket egy megállapodás keretében indítottak el az Egyesült Államokba, Brazíliába érkeztek meg. A jelentés szerint az úton egyik tartályhajó sem állt meg amerikai kikötőben.
Még október elején kötött megállapodást Donald Trump és Vlagyimir Putyin arról, hogy Oroszország dízelt szállít majd az amerikai és a globális piacokra. A Trump-adminisztráció szerint a megállapodás célja az amerikai üzemanyagárak csökkentése. A megállapodást az amerikai félidős kongresszusi választások előtt jelentették be, amelynek keretében Oroszország összesen négy tartályhajót küldött.
A november 3-i választásokon a republikánusok elvesztették többségüket a Kongresszus mindkét házában. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy az orosz dízelt szállító tartályhajók nem az amerikai kikötőkbe tartanak.
A dízelmegállapodás kritikákat váltott ki mind az Egyesült Államokban, mind külföldön. A szakértők azt is mondták, hogy az a dízelmennyiség, amelyet Oroszország szállít, semmit sem fog jelenteni az amerikai üzemanyagárak csökkentése érdekében. (Meduza)
Az orosz olaj kereskedelmét évek óta szankciókkal korlátozták. Az amerikai elnök így törné le az iráni háború miatt elszállt üzemanyagárakat.
Bizonytalan az orosz üzemanyag-szállítmányok helyzete.
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