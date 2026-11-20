A The Maritime Executive jelentése szerint az orosz üzemanyagot szállító tartályhajók, amelyeket egy megállapodás keretében indítottak el az Egyesült Államokba, Brazíliába érkeztek meg. A jelentés szerint az úton egyik tartályhajó sem állt meg amerikai kikötőben.

Fotó: AFP

Még október elején kötött megállapodást Donald Trump és Vlagyimir Putyin arról, hogy Oroszország dízelt szállít majd az amerikai és a globális piacokra. A Trump-adminisztráció szerint a megállapodás célja az amerikai üzemanyagárak csökkentése. A megállapodást az amerikai félidős kongresszusi választások előtt jelentették be, amelynek keretében Oroszország összesen négy tartályhajót küldött.

A november 3-i választásokon a republikánusok elvesztették többségüket a Kongresszus mindkét házában. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy az orosz dízelt szállító tartályhajók nem az amerikai kikötőkbe tartanak.

A dízelmegállapodás kritikákat váltott ki mind az Egyesült Államokban, mind külföldön. A szakértők azt is mondták, hogy az a dízelmennyiség, amelyet Oroszország szállít, semmit sem fog jelenteni az amerikai üzemanyagárak csökkentése érdekében. (Meduza)