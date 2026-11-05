Már nem Amerikába tartanak a tankerek, amelyek a Trump–Putyin-alku után indultak oda

Irányt változtattak az Egyesült Államokba tartó, orosz dízelüzemanyagot szállító tartályhajók – írja a Meduza. Az orosz Talisman és a hongkongi tulajdonú, Sierra Leone-i lobogó alatt közlekedő Leruo tankerek már nem az Egyesült Államok atlanti-óceáni partvidékét jelölik meg úti célként.

A Leruo hétfőn változtatta meg a célját Brazíliára, a Talisman a Földközi-tenger felé vette az irányt, jelenleg Algéria partjainál tartózkodik. A Talisman a státusza szerint utasításra vár, ami azt jelentheti, hogy a rakományának nincs megerősített vevője.

Donald Trump fogadja Vlagyimir Putyint Anchorage-ban, a 2025. augusztusi csúcstalálkozón Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Egy harmadik, orosz olajat szállító tartályhajó, az Agioi Fanendes – amely a görög Eastern Mediterranean Maritime hajózási társaság tulajdonában van – szintén ugyanazt az állapotot jelzi, de továbbra is az Egyesült Államok felé tart. Tulajdonosa korábban azt nyilatkozta az Financial Timesnak, hogy „még nem erősítették meg a megrendeléseket”.

Az FT szerint egy másik, több ország által is szankcionált tartályhajó, a „Beast” – amelynek tulajdonosa egy Seychelle-szigeteki vállalatcsoport – október 27-én üzemanyagot vett fel az oroszországi Primorszk kikötőjében, és továbbra is az Egyesült Államok felé tart.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin október 9-én állapodott meg az orosz üzemanyag amerikai és világpiaci szállításáról. Trump akkor azt mondta, Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt bocsáthat piacra, novemberben pedig további 500 ezer, majd újabb egymillió tonnát. Az amerikai elnök az üzemanyagárak csökkenését várta a lépéstől, ám azok inkább emelkedtek.

A bejelentés után az amerikai pénzügyminisztérium ideiglenes engedélyt adott ki, amely 2027. április 7-ig lehetővé teszi az orosz dízel világpiaci értékesítését. A lépés jelentett az orosz energiahordozók kereskedelmét évek óta korlátozó amerikai szankciókon.