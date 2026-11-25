„Előteremthető” – így válaszolt a 24.hu kérdésére Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje, amikor arról kérdezték, miből fizette volna ki a letartóztatásban lévő KDNP-s képviselő az óvadékként felajánlott 300 millió forintot, miközben több mint 9 milliárd forint értékben rendeltek el vagyonzárat ellene. A több mint 12 milliárd forintnyi jogtalan előny átvételével gyanúsított egykori nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a Fővárosi Törvényszék január 30-ig jogerősen meghosszabbította, a bíróság a rekordösszegű óvadék ellenében sem engedte bűnügyi felügyelet alá a politikust.

Papp szerint az óvadék kifizetése akkor sem feltétlenül ütközne akadályba, ha Seszták számlái teljesen üresek lennének, az összeget ugyanis nem kell a gyanúsítottnak a saját vagyonából előteremtenie, más is fizethet helyette. Az ügyvéd azt viszont nem árulta el, hogy Seszták maga állta volna-e a 300 millió forintot, vagy mások segítségére is számított. Az összeg meghatározásánál két szempontot vettek figyelembe: egyrészt reálisnak tartották, hogy elő tudják teremteni a pénzt, másrészt úgy ítélték meg, hogy ekkora összeg már kellő biztosítékot jelenthet a bíróságnak arra, hogy a politikus nem vonja ki magát az eljárás alól.

Seszták ajánlata egyébként megdöntötte volna az eddigi óvadékrekordot: Vizoviczki László egykori budapesti klubtulajdonos 2016-ban 250 millió forintot tett le azért, hogy házi őrizetbe kerülhessen. Összehasonlításképpen: az MNB-ügyben letartóztatott Matolcsy György volt jegybankelnök ennek a tizedét, 30 millió forintot ajánlott fel óvadékként, állítása szerint ez volt az „összes megtakarítása".

Seszták a legfrissebb vagyonnyilatkozata alapján jóval nagyobb mozgástérrel rendelkezik: 24.hu összesítése szerint a politikus 869 millió forintot tart magyar állampapírban, 103 milliót befektetési jegyekben, 33 milliót részvényekben, 65 milliót pedig forintszámlán. Emellett 20 millió forintnyi készpénze és több ingatlanban is tulajdonrésze van.

A Nemzeti Nyomozó Iroda azonban több mint 9 milliárd forint értékig rendelt el vagyonzárat ellene, ami a 24.hu információi szerint a politikus kisvárdai házára és autószalonjára is kiterjed. Papp azt nem árulta el, hogy Seszták mely további vagyonelemeit érinti az intézkedés, azt viszont elmondta, hogy valamennyi vagyonát érintő határozat ellen jogorvoslattal éltek.

„Készpénzfogás". Forrás: Facebook, NVVH

Az ügyvéd szerint a vagyonzárról már szeptember 27-én döntöttek, ráadásul álláspontja szerint Seszták mentelmi jogának megsértésével. Hangsúlyozta azt is, hogy az intézkedést nem kellene összemosni a novemberben nyilvánosságra hozott készpénzfogással: a nyomozók többek között erdőkben elásva, raktárépületekben és egy széfben összesen több mint 5 milliárd forintot, 2,6 millió eurót és 1,2 millió dollárt találtak. A hatóságok egyelőre csak annyit közöltek, hogy a pénz a Seszták-ügyben került elő, azt nem, hogy kihez tartozik.

Papp szerint a politikus együttműködik a hatóságokkal, önként jelentkezett a nyomozóhatóságnál, és több száz millió forintos óvadékot is felajánlott, így semmi nem indokolja a letartóztatásának fenntartását. Az ügyvéd úgy látja, a közvélemény jelentős része már az ügy részleteinek ismerete nélkül ítéletet mondott a politikus felett. „Seszták Miklósnál az ártatlanság vélelme gyakorlatilag megszűnt létezni” – fogalmazott a 24.hu-nak.