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Az Ukrajna elleni teljes körű invázió előtt a Krími (más néven: Kercsi) híd volt az egyetlen megbízható közúti és vasúti összeköttetés, amelyen keresztül Oroszországból el lehetett látni az annektált félszigetet. Ez volt a leggyorsabb útvonal az erősítés Krímbe juttatására. Eddig viszonylag biztonságos is volt, ellentétben a megszállt ukrán területeken áthaladó Novorosszija autópályával, amely az ukrán drónok vadászterületén halad át.

Az ukránok november közepén (16., 17., 19.) egy többhetes művelet részeként olyan összetett csapásokat mértek a hídra, hogy annak egy része összeomlott.

Mire jutottak az ukránok a hídomlasztással a támadás idején épp Donald Trumppal és Hszi Csin-pinggel parolázó Putyin nyilvános megszégyenítésén kívül?

Mit csináltak most a fegyveres erőik, amit eddig nem?

Miért vagánykodtak az oroszok azzal, hogy a Krími híd az egész univerzum egyik legjobban védett építménye?

Az ukrán titkosszolgálat által közzétett képen a híd egyik része már a vízben Fotó: HANDOUT/AFP

Az elnök büszkesége

Hogy megértsük, milyen szimbólumot romboltak le (részben) az ukránok, miközben Vlagyimir Putyin Sencsenben próbálta elbábozni, hogy a kínai és az amerikai elnökkel egy szinten levő erős embere a világunknak, érdemes röviden áttekinteni, mit jelent az oroszoknak, sőt leginkább az orosz elnöknek a Kercsi-szoros fölött átívelő 19 kilométeres híd.

Az Azovi-tengert a Fekete-tengerrel a Kercsi-szoroson keresztül összekötő híd építését 2016-ban, két évvel a félsziget annektálása után kezdték meg. Az építmény a vízfelszín fölött 35 méterrel – nagyjából egy tízemeletes épület magasságában – húzódik, így hajók is áthaladhatnak alatta, rajta pedig közúti és vasúti forgalom is zajlik.

A Krími híd Fotó: Google Maps

Putyin és a Kreml legalább annyira az elnök sikerprojektjeként kezelte a hidat, mint amennyire magát a Krím elfoglalását. Az építmény így a putyini hódítás jelképe, az új orosz birodalom szimbóluma lett. A 2018-as ünnepélyes átadásnak ennek megfelelően már-már nevetségesen nagy feneket kerítettek: az elnök személyesen avatta fel a közúti szakaszt azzal, hogy egy teherautóval ünnepélyesen áthajtott rajta. Ez azonban csak az egyik része volt a felhajtásnak: a híd „hivatalos dalt” is kapott, amelyet 2500-nél is több pályaműből álló versenyen választottak ki, sőt, építésének hátterével egy szerelmi háromszöget elmesélő játékfilm (!) is foglalkozott. Orosz popzenészek léptek fel az elkészült létesítmény átadását ünneplő koncerten, az orosz jegybank külön emlékérmét bocsátott ki, amely a két fő acélívét ábrázolta, a posta az átadást megörökítő emlékbélyeget adott ki.

Moszkva a négymilliárd dolláros beruházással egyébként azt a Sztrojgazmontazst bízta meg, amely Putyin régi barátjának és egykori cselgáncspartnerének, Arkagyij Rotenbergnek a tulajdonában állt. Bár a cégnek korábban nem volt hídépítési tapasztalata, ez senkit sem zavart. Olyannyira nem, hogy Oroszország több belföldi infrastrukturális beruházást is elhalasztott inkább, hogy a híd építésére csoportosítsa át a szükséges forrásokat és mérnöki kapacitásokat. Így járt a Léna folyó fölé tervezett híd is, amely a szibériai Jakutszkot kötötte volna össze az országos közúti és vasúti hálózattal. A 19 kilométer hosszú Krími híd Európa leghosszabbja lett, és összeköti Oroszország Krasznodari határterületét az annektált félszigettel, egyszerre jelképezi Ukrajna területi integritásának orosz semmibevételét és a Kreml Krím fölött gyakorolt ellenőrzését.

Az Ukrajna elleni teljes körű invázió előtt a híd volt az egyetlen megbízható közúti és vasúti összeköttetés, amelyen keresztül Oroszországból el lehetett látni a félszigetet. Az invázió megindítása után Oroszország az elfoglalt kelet-ukrajnai területeken futó autópályákat összekapcsolta az orosz úthálózattal, megteremtve a szárazföldi összeköttetést a dél-oroszországi Rosztov és a Krímben található Szimferopol között: ez lett a mintegy 700 kilométer hosszan, a megszállt Herszon, Zaporizzsja és Doneck megyéken keresztül haladó Novorosszija autópálya.

Fogadkoztak, hogy nagyon megvédik