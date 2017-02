Ő most a legnépszerűbb magyar Romániában

Molnár Levente, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze vasárnap este Londonból, a BAFTA-díjátadón járt, mert a Saul fia, amiben Molnár is játszik, díjat nyert a gálán. Molnár a díjátadóról posztolt egy képet a Facebookra, ezt:

Molnár a #REZIST hastaggel mutatta szolidaritását a kormányzati korrupció ellen napok óta utcára vonuló romániai tömegekkel.

A színész képe bejárta a román nyelvű sajtót is, még a kormánypárti lapok is írtak róla. Molnár Facebook-falát el is árasztották a magyar, angol és román nyelvű köszönőposztok.

Hasonló tiltakozással készültek a Berlinaléra kiutazó román filmesek is, akik a vörös szőnyegen vonultak fel a „Romanian Cinema #resist” bannerrel. (Maszol.ro)