Ilyen lenne, ha a szamizdat szelleme és a papírpornó zabigyereke zenekart alapítana

Szokásos hétvégi ébresztő sorozatunk ismét jelentkezik, ezúttal viszont nem egy zenekar, hanem egy esemény körül keringve: vasárnap és hétfőn zajlik az Ankertben a hazai zine színtér egyik legnagyobb éves dobása, az Ukmukfukk Zinefeszt, ennek örömére raktak össze egy válogatást sokan, akiknek e rendezvényhez közük van.

A gyűjtés mellé kaptunk egy leírást is, amiből kiderül, hogy miről is van szó és hogy kiket is hallhatunk:

„A renegát-fénymásolt szamizdat anarchista szelleme és a papírpornó becsúszott zabigyereke a zine. A formátum a maga nyers erejével bemutat a magazinoknak és olyat hoz, amit egészen biztosan nem látott még nyomtató, sőt olyan vérbeli nyomdászok sem, mint Vágási Feri.

A ma kezdődő Ukmukfukk Zinefeszt DJ-i, szervezői és kiállító művészei állították össze ezt a kedvcsináló mixet. Az első felében a fesztiválon bemutatkozó magyar és külföldi zines arcok zenekarainak dalait hallhatjátok (mint például a Mayberian Sanskülotts, a Gustave Tiger, a Camp Koala vagy a Fake Shakes), aztán elkanyarodunk a fesztiválon zenét pakoló DJ-k, Splatter és Popdavec repertoárjára. Hallgassátok szeretettel, aztán irány az Ankert!”

Ez itt még egyszer az esemény Facebook-oldala, itt pedig az elhangzó dalok sorrendbe szedve:

Dehidratált Fejek - Élő



Mayberian Sanskülotts - Glasswall



Fake Shakes - Nincs többé szeretet



Gustave Tiger - Gourgandine Simaitha



Camp Koala - Force-driven Development



Bad Weed - Stawberry Boy



Unknown Child - Heard You Moving



Eurotuero - Autostop



Rhodes Tennis Court - Appartement19



Nocturnal Emissions - Power Of Love (Aka Bring Power To Its Knees)



Bixio-Frizzi - Tempera (Nucleo Antirapina)



Raspberry Bulbs - How The Strings Are Pulled



De-Bons-En-Pierre - Démissionne En Tuant Ton Patron



Berberian Sound Studio - Title Sequence



Quasimoto - Low Class Conspiracy



Mf Doom ft.Kurious - Question Mark



Sun Ra and the Blues Project - Batman



Sorozatunknak ez már sokadik része volt, a korábbiakat itt lehet meghallgatni.