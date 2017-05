60-ra nőtt Kövér László országgyűlési tiltólistája

Kövér László házelnök beszédet mond az Országgyűlés 1956-2016 – Tele volt halottakkal a tér... címmel megrendezett ünnepi ülésén az Országházban 2016. október 25-én (Fotó: Kovács Tamás / MTI) Fotó: Kovács Tamás

Szerdán Kövér László házelnök hat fidelitasostól vonta meg belépési engedélyét az országgyűlésbe, miután összematricázták a Jobbik-frakció helyiségeinek ajtajait. Az ifjú politikusok simicskázós, csicskapártozós feliratokkal tapétázták ki az irodát. Ők voltak az első kormánypárti áldozatai Kövér szigorának, igaz szerencsésebben jártak, mint például Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke, ő "Putyin-csicska" matricákért nem határozatlan, hanem örök idejű kitiltást kapott.

A Bors kikérte a hivataltól, hol tart most a házelnöki lista: jelenleg 60-an nem mehetnek be a T. Házba, mert valamilyen módon megszegték a kövéri szabályokat. Többségük újságíró (bőven akadt közöttük 444-es is), de vannak aktivisták és nem országgyűlési képviselő politikusok is. Az Emberi Jogok Európai Bírósága egyébként februárban kimondta, hogy

újságírókat nem lehet kitiltani a parlamentből,

kizárólag akkor, ha közbiztonságot vagy a képviselők biztonságát fenyegetik valamilyen módon, de Kövért ez egyelőre nem hatotta meg.