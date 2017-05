Évek óta panaszkodtak Lantosné Berkesi Juditra, mégis kinevezték a gödi otthon élére

Ez a cikk eredetileg az Abcúgon jelent meg, Szurovecz Illés írása.



Éveken át súlyos gondok voltak a pilisvörösvári speciális otthonban, tavaly novemberben mégis ennek a vezetőjét, Lantosné Berkesi Juditot tették a gödi otthon élére.



Szerdán erről az intézményről derült ki, hogy szörnyű körülmények közt tartják az ott élőket, pedig egy három évvel ezelőtti riportban még nyoma sem volt ennek.



Három éve még egész más körülmények uralkodtak a gödi Topház Speciális Otthonban, ahol egy szerdán megjelent civil jelentés szerint most szörnyű körülmények közt tartanak súlyos fogyatékossággal élő embereket. A Mental Disability Advocacy Center (MDAC) fotókkal ellátott jelentése szerint zárt ajtók mögé dugják és fizikailag korlátozzák az embereket, nyílt sebeket hagynak kezeletlenül, a lakókat nem etetik rendesen, és egy fiúra kényszerzubbonyt adtak.

Két kép az MDAC Topház-jelentéséből. A baloldalin egy férfi az ágya szélét rágja, a jobboldalin egy fiatal fiú a karján nyílt sebekkel.

Az Index 2014-es riportjában viszont szó sem volt ilyesmiről. A cikk szerint az intézmény dolgozói mindent megtettek, hogy a lakóknak élhető élete legyen, hiába küzdenek rengeteg működési problémával. Csonka Anna, az Index korábbi újságírója szerint Formanek Tamás akkori igazgató készséggel fogadta őket.

„Jó embernek tűnt, aki elhivatottságból vállalta el egy ilyen intézmény vezetését, pedig korábban jobb állása volt” – mondta. „Kaotikus volt a helyzet, volt egy lakó, aki meztelenül rohant ki a szobából, láttunk olyat is, akinek nem volt kicserélve a pelenkája, de éheztetésnek vagy bántásnak nyoma sem volt”. Fiatal, kedves masszőrökkel is találkoztak, akik mozgásterápiát tartottak a lakóknak. Csonka Anna szerint az intézet vezetője a körülményekhez képest próbálta integrálni is a lakókat, például kirándulást szervezett nekik. Igaz, az egyik lakót a lábánál fogva kötözték az ágyhoz, amit az újságírónak azzal indokoltak, hogy az illető ön- és közveszélyes, és máshogy nem tudnak vigyázni rá, illetve a társaira.

Egy fogyatékosügyi szakember szerint Formanek egy „kedves és jóindulatú bürokrata, aki nem bántja a munkatársait, nyitott az új dolgokra, de próbálja elkerülni, hogy fentről rászóljanak”. Formanek arról is ismert, hogy ő készítette elő a kormány kitagolási stratégiáját, ami a bentlakásos intézetek felszámolását célozza. Erről itt olvashat bővebben.

A mostani jelentést készítő MDAC munkatársai tavaly hónapokon keresztül próbáltak bejutni az intézetbe, de nem kaptak engedélyt a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (SZGYF). Ezért Szél Bernadetthez, az LMP társelnökéhez fordultak, akinek országgyűlési képviselőként van belépési joga az állami intézményekbe.

Szél novemberben kapott időpontot Formanektől. „Nagyon készséges volt, azt mondta, persze, mehetek a szakértőkkel együtt” – mondta Szél az Abcúgnak. Formaneket másnap azonnali hatállyal felmentették az állásából. Megkérdeztük az SZGYF-et, hogy a kirúgása összefügött-e azzal, hogy minden további nélkül be akarta engedni a képviselőt, de egyelőre nem kaptunk választ. Formanek most a Budakeszi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályát vezeti, és bár telefonon utolértük, nem akart válaszolni a kérdéseinkre. Az SZGYF honlapján egyébként még mindig Formanek neve szerepel igazgatóként.

Szél elmondása szerint az SZGYF azt kérte, halassza el a látogatást, és majd Nyitrai Imre helyettes államtitkárral közösen járják be az intézményt. A képviselő nem egyezett bele a halasztásba, és elment az otthonba, ahol csak bizonyos szobákba és folyosókra engedték be, a civilek pedig egyáltalán nem mehettek be. Ekkor már az új igazgató, Lantosné Berkesi Judit vezette körbe, aki akkor néhány napja volt ott, ezért jórészt a főnővérre és a főápolóra támaszkodott.

Eddig sem voltak rendben Lantosné intézetei

Lantosné ekkor már évek óta vezette a pilisvörösvári Napsugár Speciális Otthont, ami többször is bekerült a hírekbe az ott uralkodó rossz körülmények miatt. 2007-ben egy volt dolgozó azzal fordult az ombudsmani hivatalhoz, hogy két éjszakás nővér jut 112 lakóra, nem megfelelőek a higiéniás körülmények, a betegek pedig ótvarosak és rühösek. Nem kapnak eleget enni és a „fekvő pépes” betegek számára a maradék ebédet darálják le. Szabó Máté országgyűlési biztos kérésére az illetékes gyámhivatal szakreferense kivizsgálta a panaszt. Kiderült, hogy nem volt nemenként elkülönített vécé, és a zsúfoltság miatt a halottakat sem tudták elkülöníteni.

Szabó Máté akkori ombudsman arra jutott, hogy a körülmények sértik a lakók emberi méltósághoz, egészséges környezethez és a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek ellenére az igazgató és a személyzet gondoskodott róla, hogy mindez ne veszélyeztesse a lakók mindennapjait. A Népszava két évvel később, 2009-ben írt arról, hogy a körülmények nem változtak. A gyámhivatal vezetője például nem is értette, miért kellene elkülöníteni a halottakat. “Bevett szokás, hogy ha haldoklik valaki, akkor paravánnal választják el őt a teremben lévőktől, és ott is maradhat addig, míg a halottszállítók megérkeznek. Erre alkalmas hely a pilisvörösvári otthonban nincs, de ilyen kötelezettsége nincs is az intézménynek” – mondta a lapnak.

Két évvel ezelőtt az atv.hu-nak az otthon dolgozói arról beszéltek, hogy mióta Lantosné Berkesi Judit 2013-ban másodszor az intézmény vezetője lett, sorra mondanak fel az alkalmazottak. Azt mondták, a vezetőség visszaél a helyzetével, például az adományruhák nagy részét kiválogatják maguknak, miközben az ápoltaknak nincs elég váltóruhájuk. Emiatt fenntartói vizsgálatot rendeltek el az otthonban, de Nyitrai Imre helyettes államtitkár szerint “az intézményvezetői intézkedések jogszerűek és szabályszerűek voltak”.

A dolgozók szerint viszont a vizsgálat nem volt pártatlan, és továbbra is rossz körülmények közt kellett dolgozniuk. Emiatt többen fel akartak mondani, de azt mondták, az igazgatónő a létszámhiány miatt nem engedi. Lantosné ekkor felhatalmazás hiányában nem válaszolt az atv.hu kérdéseire.

Nem tiszta, mikor romlott el minden

Az eddigi információk alapján nem világos, hogy ha az Index-riport idején még minden rendben volt, mikor romolhatott el minden a gödi otthonban. Ha az igazgatóváltáshoz van köze, az azt jelenti, hogy néhány hónap elég volt a változáshoz. A másik lehetőség, hogy az igazán problémás részeket az Index munkatársai elől is elrejtették.

Az Emmi csütörtökön jelentette be, hogy felfüggesztették az igazgatót, és rendkívüli vizsgálatot indítottak az ügyben. Lantosnét kerestük, de egy kollégáját értük utol, aki azt mondta, nem nyilatkoznak.

Megkérdeztük az SZGYF-et, hogy ha látták a Lantosné által vezetett otthon problémáit, milyen szakmai indokok alapján nevezték ki a gödi intézmény élére. Ha választ kapunk, közöljük.

Frissítés

Cikkünk megjelenése után az SZGYF válaszolt a kérdéseinkre. Azt írták, nem volt összefüggés Formanek Tamás távozása és Szél Bernadett látogatása között.

Formanek helyettesítési megbízással volt intézményvezető. A megbízását tavaly november 11-én, egy október 28-i fenntartói vizsgálat miatt vonták vissza, hogy pontosan miért, azt az SZGYF nem részletezte. Szél viszont csak november 17-én látogatott el az otthonba. Hozzátették, Formaneket nem felmentették, hanem közös megegyezéssel távozott idén január 2-án.

Lantosnéval kapcsolatban azt írták, „a panaszok nem nyertek bizonyítást. Az ombudsmani jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésre kerültek. A pilisvörösvári intézmény tekintetében a vizsgálatok során tapasztaltak alapján az intézményvezető intézkedései jogszerűen és szabályszerűen történtek, ezért került helyettesítési megbízással az integrációt követően a pilisvörösvári és gödi intézmény élére”.