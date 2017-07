Hamburgi rendőrök: Sosem láttunk ennyi gyűlöletet és erőszakot

Tovább folytatódtak a durva tüntetések Hamburgban, ahol a világ legerősebb országainak vezetői tartanak csúcstalálkozót G20 néven.

Tízezrek érkeztek a városba, hogy tiltakozzanak a globalizáció, a környezet pusztítása és a kapitalizmus ellen, és egyes radikális csoportok kifejezetten a rendőrök elleni harc kedvéért vonultak fel.

Timo Zoll rendőrségi szóvivő azt nyilatkozta a Bildnek, hogy erre nem számítottak: "Sosem láttunk még ennyi gyűlöletet és erőszakot" - mondta.

Barikádnál fotózkodó tizenévesek St. Pauli kerületben. Fotó: Maciej Luczniewski/NurPhoto

A rendőrökre vasbotokkal, utcakővel, molotov-koktélokkal és csúzliból kilőtt csavarokkal támadtak néhány helyen. Az egyik rendőrségi helikopter pilótáját lézerrel igyekeztel elvakítani, ebből majdnem súlyos baleset lett. Egy másik helikopterre jelzőrakétát lőttek, de nem talált.

A tüntetőknek általában az a célja, hogy bejussanak a csúcstalálkozó vendégeinek fenntartott úgynevezett Vörös Zónába, ahol nem lehet tüntetni, illetve hogy barikádokkal akadályozzák a delegációk mozgását. Pénteken ez olyan jól sikerült, hogy Donald Trump felesége lemaradt az elnöki pároknak rendezett hajókázásról, illetve többször is bejutottak a demonstrálók a Kék Zónába, ami a pirosat övező senki földje lenne, és ahol elvben szintén tilos tüntetni.

Lovasrendőrök és ülősztrájkolók. Fotó: Maciej Luczniewski/NurPhoto

Péntek éjjelig 197 rendőr sérült meg és több mint 100 tüntetőt vettek őrizetbe, és még több tucatot helyeztek előzetes letartóztatásba. Vannak sebesültek a tüntetők között is, de számukról nincs hivatalos adat. A rendőrség elsősorban vízágyúkkal oszlat. A tüntetők arról számoltak be, hogy a rendőrök direkt kis területre szorítják be őket, hogy pánikot okozzanak, és sokan megsérülnek ezekben a helyzetekben.

Lángoló barikád. Fotó: Maciej Luczniewski/NurPhoto

A tüntetők több autót is felgyújtottak a városban, illetve legalább egy szupermarketet is kiraboltak.

Az összetűzések szombatra virradó éjjel is folytatódtak, de reggelre egész nyugodt lett a város.

A csúcs szombaton fejeződik be. (Deutsche Welle)