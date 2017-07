Fideszes alpolgármester tanácsadója válthatja a budai iskolát 25 éve vezető igazgatót

Július 10-éig kell eldőlnie, hogy ki lesz a II. kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium következő igazgatója. A pozícióra hárman adtak be pályázatot: az iskolát 25 éve vezető Zoltán László, az igazgató-helyettes Cserfalviné Mészáros Zsuzsanna, illetve T. Zuggó Tünde, aki az elmúlt hét évben Ferencváros Fidesz-KDNP-s alpolgármesterének a tanácsadójaként dolgozott.

A tantestület és a szülői közösség a jelenlegi vezetést támogatta, de mégis attól tartanak, hogy pár nap múlva új igazgatót neveznek ki az intézmény élére. A szülői munkaközösség több tagjával is beszéltünk a pályázatról, de a szülők azt kérték, nevüket ne hozzuk nyilvánosságra.

Zoltán László 1992-ben lett az iskola igazgatója, a szülői munkaközösség tagjainak elmondása szerint az intézmény akkor alig 200 diákkal a megszűnés felé haladt, de több mint két évtizedes munkával az iskola tantesülete elérte, hogy ma már több mint 800 diákjuk van, akik közül szinte mindenki továbbtanul. Az intézménybe ötszörös a túljelentkezés, a munkaközösség tagjai szerint több befolyásos, Fidesz-közeli személy gyereke is az iskolába jár. A szülők szerint a siker egyik titka az volt, hogy az iskola az elsők között alakult át kéttannyelvű intézménnyé.

Amikor kiírták a legutóbbi igazgatóválasztást, Zoltán ismét beadta a pályázatát, és sokáig úgy is nézett ki, hogy egyedüli indulóként futhat neki az újabb ötéves megbízatásnak. Egy héttel a határidő előtt érkezett meg T. Zuggó pályázata, akit az iskolában senki nem ismert. Pályázatából derült ki, hogy a város másik felében lévő önkormányzatnál dolgozik 2010 óta tanácsadóként, az alpolgármester mellett, ahol elsősorban idősügyi programokat visz. 2010 előtt valóban tanított: magyar-orosz szakos tanári végzettséggel magyar szakos tanárként 20 éven át dolgozott a XI. kerületi Széchenyi István Gimnáziumban.

A munkaközösség tagjai arról beszéltek nekünk, hogy az iskolában, annak ellenére, hogy szerintük T. Zuggó pályázata alapján nem tűnt igazán esélyesnek (nem volt iskolavezetési tapasztalata, 8 éve nem tanított, angolul csak társalgási szinten beszélt, így jelentkezett egy angol kéttannyelvű iskola élére), a politikai hátszél miatt mégis úgy érezték, hogy komolyan kell venni a pályázatát.

Az iskolát az elmúlt 25 évben vezető Zoltánnak van egy „gyenge pontja”: betöltötte a 65. életévét, ez pedig érv lehet a leváltásához. Kapott ugyan felmentést a nyugdíjazás alól, de az iskola vezetése a biztonság kedvéért úgy döntötött, hogy az igazgató-helyettes, Cserfalviné Mészáros Zsuzsanna is bead egy pályázatot. Cserfalviné a munkaközösség tagjainak az elmondása szerint korábban nem annyira ambicionálta az igazgatóságot, csak biztosítani akarták a folytonosság lehetőségét, ha Zoltánt mégis nyugdíjaznák. Így két nappal a határidő vége előtt már három pályázó volt az igazgatói posztra.

Időközben az iskolában nagy ellenállás alakult ki a lehetséges igazgatóváltással szemben. A szülői közösség levelet és peticiót a Kliknek és az Emminek, de ezekre nem kaptak választ. Közben az iskolán belül olyan pletykák terjedtek, hogy a tanári karból többen felmondhatnak, ha távozik a jelenlegi vezetés. A szülők szerint ez lehetett az oka annak, hogy ennyire elhúzódott a kinevezés, és csak bőven a nyári szünet közepén derül majd ki, ki vezetheti az intézményt augusztustól.

Pályázatával kapcsolatban megkerestük T. Zuggó Tündét is, aki elmondta, hogy sajnálja, hogy ilyen síkra terelődött ez a történet: három évvel ezelőtt végezte el a közoktatási vezetői képzést, korábban 20 évet tanított iskolákban, minden joga és alapja megvolt ahhoz, hogy beadja a pályázatát.



Döntését pedig pont az befolyásolta, hogy a politika közeli pályáról vissza szeretne térni a szakmaibb oldalra, de pályázatához semmiféle politikai kapcsolatot nem vett igénybe, tette még hozzá.

T. Zuggó elmondta azt is, hogy elismeri a jelenlegi vezetés érdemeit, de szerinte az iskola 8-10 éve volt a csúcson, azóta nem tudtak előrelépni. Szerinte a tantestület megosztott az iskolában, nem igaz az, hogy mindenki a jelenlegi igazgató oldalán állna.

Kifogásolta azt is, hogy nem kapott meg minden szükséges anyagot a pályázatához: voltak dokumentumok, amelyek nem voltak elérhetők az iskola honlapján, és hiába kérte őket, azóta sem küldték el neki. Szerinte az iskola vezetősége úgy ragaszkodik az iskolához, mintha saját tulajdona lenne. Mint elmondta, számos hiányosságot és akár törvénytelenséget is talált az iskola működése körül, pályázatának egyik fontos eleme, hogy ezeket a hiányosságokat megszüntetné.

Az iskola honlapján elérhetőek az igazgatói pályázatok véleményezései, ebből kiderül, hogy T. Zuggó pályázatát ugyan logikusan felépített, jól megfogalmazott, kellően szemléletes munkának tartották az értékelők, de az például aggasztotta őket, hogy

„a pályázó többször is kitér arra, hogy az iskolában túl nagy hangsúly fektetődik a két tannyelvű oktatásra. A két tannyelvű oktatás megtartása mellett ezért nagyobb figyelmet fordítana a környezettudatosságra és az ökoiskola cím elnyerése irányába tenne lépéseket. Ez valóban nagyon szép gondolat, bár a vázolt formában jelentősen megváltoztatná az iskola eddigi arculatát. Félő, hogy veszélyeztetné eddigi kimagasló eredményeinket a két tannyelvűség terén.”



A véleményben több olyan megállapítás is szerepelt, mely arra utalt, hogy T. Zuggó nem ismeri eléggé az iskola működését, például mert „a Fenyves utcai épület állapotával nincs tisztában, korszerűsítését meg sem említi”, vagy mert javaslatot tett az Erasmus programhoz való csatlakozásra, amihez az iskola már évekkel ezelőtt csatlakozott.

A szülői munkaközösség tagjai elmondásuk szerint azt is kifogásolták, hogy T. Zuggó pályázatában arról ír, hogy megválasztása után csak egy évvel nyújtana be részletes részleges fejlesztési stratégiát a fenntartónak, jelenlegi pályázata ezt még nem tartalmazta. T. Zuggó ezzal kapcsolatban azt mondta nekünk, hogy addig nem is akarna részleges stratégiát alkotni, amíg nem ismerte meg a tantestületben rejlő tényleges potenciált.

2017. május 2-án a nevelőtestület titkos szavazással véleményezte a pályázatokat. Egy-egy tanár több pályázatra is szavazhatott igennel, így jött ki az az eredmény, hogy a 78 pedagógus közül 64 szavazott igennel Cserfalvinéra, Zoltán 53 igent és 23 nemet kapott, míg T. Zuggó 32 igent és 45 nemet. Szavazott ugyanekkor az alkalmazotti értekezlet is, itt szintén Cserfalviné győzött 69 igen és 11 nem szavazattal, második Zoltán lett 46-tal, T. Zuggó pedig 27 igent és 54 nemet kapott.

T. Zuggó szerint nyilvánvaló, hogy egy ilyen környezetben az emberek félnek a változástól, de szerinte képes lenne egy olyan szakmai programot megalkotni, ami újra felfelé indítaná el az iskola pályáját.

A szülői munkaközösség két tagja is arról beszélt nekünk, hogy az iskola évek óta komoly finanszírozási gondokkal küzd, ezért vannak a pedagógusok között olyanok, akik azt gondolják, hogy egy Fidesz irányából érkező igazgató segíthet ezeken a problémákon. Egyikük úgy fogalmazott, hogy lassan már azzal is beérnék, hogy ha mindenképp kívülről akarnak odarakni valakit az iskola élére, akkor legalább egy évre halasszák el az igazgató-választást, és keressenek egy jelöltet, aki tényleg ismeri az iskolát és a kerületet. A jelenlegi igazgató megítélésének a szülői munkaközösség információi szerint az sem tett jót a Klik környékén, hogy a Szabó Lőrincben is volt kockásinges diáktüntetés 2016 februárjában, a szülők ezért sem számítanak arra, hogy maradhatna a mostani vezetés az iskola élén.