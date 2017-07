Erdogan levágná a puccsisták fejét

Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában és Isztambulban is nagy tömeg előtt beszélt, emlékezve a pont egy évvel ezelőtti török puccskísérletre. A kormány azóta több rendkívüli intézkedéssel távolította el a közéletből Erdogan ellenségeit arra hivatkozva, hogy a puccsistákat támogatják. A puccs szervezőjének Erdogan legnagyobb politikai ellenfelét, az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen hitszónokot tartják, akinek kiadását továbbra is hiába követeli a török kormány az Egyesült Államoktól.

Erdogan isztambuli beszédében azt mondta,

„levágja az árulók fejét”.

Ezt szánhatta akár hatásos szófordulatnak is, azonban ugyanebben a beszédben felhozta azt is, hogy a puccsistákkal szemben támogatja a halálbüntetés visszaállítását is, ugyanis szerinte ezekkel az emberekkel le kell számolni. (Guardian)