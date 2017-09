Bandaháborús pólókat dobtak piacra, aztán kénytelenek voltak elismerni: „Hülye ötlet volt”

Helyszínelők a dublini Regency Airport Hotel előtt 2016. február 5-én. Három, Kalasnyikovokkal felfegyverzett, magát rendőrkommandósnak álcázó támadó végzett ki egy gengsztert a szálloda előcsarnokában. Fotó: CAROLINE QUINN/AFP

Jamie Kavanagh szigorú arccal feszített egy szál piros-kék, Superman-logós alsógatyájában a dublini Regency Hotel konferenciatermében az Antonio Joao Bento elleni WBO könnyűsúlyú Európa-bajnoki meccse előtt, amikor három fegyveres lépett be a terembe. Öltözetük alapján rendőrnek tűntek, az ír elitkommandó, az Emergency Response Unit ERU jelzésű láthatósági mellényét viselték taktikai öltözetük tetején, mégis tüzet nyitottak automata lőfegyvereikből. „Takarodj a picsába az útból” - kiáltott rá az egyikük egy sportriporterre.

Kavanagh hiányos öltözetben menekült az utcára. „Apa! Apa, segíts! Mi történt, apa?” - kiabálta a háttérben egy kisgyerek.

Bent, a szálloda előcsarnokában a 32 éves David Byrne holtan terült el a recepciós pult előtt (megrázó felvételek itt). Byrne az egyik legbefolyásosabb ír gengszter, Christy Kinahan ismert katonája volt. Feltételezett gyilkosa egy másik befolyásos gengszter, a „Szerzetes” néven is emlegetett Gerry Hutch hűséges bérgyilkosa. Kavanagh apja, Gerard, a „Baltás” 2014-es haláláig Kinahan behajtója volt. Azután lőtték agyon, hogy nem sikerült behajtania főnöke egymillió eurós dublini kintlévőségeit.

Hutch és Kinahan az ír alvilág meghatározó figurái. A kilencvenes évek végén, az ír alvilágot feltérképező tényfeltáró újságíró, Veronica Guerin halála után váltak azzá. Guerin írásaiban általában maga alkotta beceneveken nevezte a fő gengsztereket - Hutch becenevét, a Szerzetest is ő adta -, de egyiküket, John Gilligant nevén nevezte. Gilligan erre megölette, de ez a várttal ellentétes hatást váltott ki. A nagy közfelháborodás lépésre kényszerítette a hatóságokat, amelyek ekkor állították fel a szervezett bűnözés ellen harcoló Criminal Assets Bureau-t, amelynek jogában áll lefoglalni a körözött bűnözők írországi vagyontárgyait. Hutch és Kinahan ekkor tette át székhelyét Írországból Dél-Spanyolországba, ez pedig később üzleti szempontból is jó döntésnek bizonyult. Spanyolországon keresztül vezet az ázsiai heroin és a dél-amerikai kokain útja, amit az ír bandák aztán Írország érintésével a brit piacon is teríthetnek.

Hutch és Kinahan háborúja is ott, Dél-Spanyolországban robbant ki. Fél évvel a dublini szállodai ámokfutás előtt Hutch unokaöccse, Gary Hutch és Kinahan összevesztek egy dél-amerikai kartellel kötött gigadrogüzleten, ami után Hutcht marbellai otthona medencéjének partján találták agyonlőve. A gyilkosságot mindenki, így a másik Hutch szerint is Kinahan rendelhette meg. Gerry Hutch bosszút esküdött, ezzel kirobbant az ír kriminalisztika történetének legsúlyosabb bandaháborúja, aminek fő írországi csatatere Dublin, ahol a déli oldalt uraló Kinahanék próbálják meghódítani Hutchék északi területeit.

Az amúgy sem nyugodt vizeket most egy divatcég, a neve alapján tréfásnak szánt ruhákat gyártó Craic Clothing, a német humor legszebb pillanatait idézően Spreadshirtnek nevezett német viccesruhamárka ír leányvállalata kavarta fel, amikor piacra dobta a Team Hutch és Team Kinahan emblémás ruháit. A Team Hutch ruhákon a dublini területeikre utaló Northside felirat mellett egy bokszer és a „régivágású anyaszomorítók” felirat, a Team Kinahan ruhákon a Southside felirat mellett egy Uzi géppisztoly és a „karteles anyaszomorítók” szöveg olvasható. Veronica Guerin fivére, Jimmy „cinikusnak és erkölcstelenek” nevezte a céget, és siralmasnak azt, hogy az ír társadalom a jelek szerint immunissá vált a bűnbandák közti erőszakra, és inkább ünnepli a bandákat.

Nem hiába panaszkodott, a Craic Clothing visszavonta a termékeket és bocsánatot kért. Azt is elismerték, hogy „hülye ötlet volt” ilyen pólókat gyártani. Pedig nem sokkal ezelőtt még saját vásárlóikat hülyézték le egy közleményben, mondván „a Craic Clothing nem vállal felelősséget azokért, akik elég hülyék hozzá, hogy ezekben a ruhákban parádézva megsebesüljenek”. (Via The Guardian)