Koordinált jelöltállítás nélkül nincs remény az ellenzéknek a Fidesz ellen

Választási mandátumkalkulátort tett közzé pártalapítványa, a Váradi András Alapítvány oldalán az Együtt, egyből hármat is:

egy pár gombnyomással beállítható online verziót;



és két letölthető, ellenzéki összefogással (.xlsx) vagy külön induló ellenzéki pártokkal (.xlsx) számoló excelles kalkulátort.



Ez utóbbiak remekül kalibrálhatók, a pártok listás eredményei mellett mind a 106 egyéni körzetnél be lehet állítani, hogy az adott körzetben mely pártok állítanak jelöltet, az egyéni eredmények pedig a 2014-es választás listás és egyéni eredményei közti eltéréssel súlyozva számolódnak. Az online is elérhető kalkulátor ennél jóval korlátozottabb, de így is alkalmas következtetések levonására.

A VAA mandátumkalkulátora egy ilyen, a baloldali ellenzék szempontjából optimista forgatókönyv esetén is sima Fidesz-győzelmet számol. Fotó: VAA screenshot

Ezek a következtetések részben kiábrándítóak az ellenzék számára, különösen annak fényében, hogy az online kalkulátor a legfrissebb közvélemény-kutatások helyett a 2014-es választás a baloldalra nézvést hízelgőbb eredményeiből indul ki. Az akkori Összefogás eredményeit az MSZP és a DK között osztja fel, az Együtt szlengjében új pólusnak nevezett, három- vagy négyszereplős - Együtt-Párbeszéd-LMP/Momentum - lista javára pedig a Jobbik és a Fidesz 2014-es eredményéből ad hozzá az LMP 2014-es választási eredményéhez. És még így is az derül ki, hogy ha az ellenzéki pártok nem koordináltan állítanak jelölteket az egyéni körzetekben, akkor kevés esély van a kétharmados Fidesz-győzelem megakadályozására. A választási rendszer egyik legfőbb sajátossága, hogy az egyfordulós rendszerben az egyéni győzelemhez elég a szavazatok relatív többségét megszerezni. Nem kell ötven százalék, a szavazatok akár 21 százaléka is elég, ha a maradék 79 százaléknyi szavazat nagyjából egyenlő arányban oszlik el a Jobbik, az MSZP, a DK, a Momentum és a közös jelöltet indító Együtt-LMP-Párbeszéd jelöltjei között. Koordinált jelöltállítás híján a Fidesz még akkor is kétharmados győzelmet szerezne, ha amúgy csak a listás szavazatok 35 százalékát kapja, közben a rendkívül eredményes, 15 százalékos támogatottságú új pólus mellett a külön induló Momentum is kap 6 százalékot. Az online kalkulátorban 36 olyan szcenáriót lehet beállítani, amiben az ellenzék nem koordináltan állít egyéni jelölteket, ezek közül csupán öt olyan van, amiben a Fidesz ne szerezne kétharmadot.

Ha viszont az ellenzék a 106 körzetből 64-ben már koordinálná a jelöltállítást - vagyis a Fidesszel és a mindenhol jelöltet állító Jobbikkal szemben csak egy baloldali jelölt indulna - akkor 15 százalékos hárompárti Új Pólus listával és 6 százalékos LMP-vel vagy Momentummal számolva már 42,5 százalékos eredmény se lenne elég a Fidesznek a kétharmadhoz. A 72 olyan szcenárióból, amiben az ellenzék legalább 64, vagy mind a 106 körzetben koordináltan állít jelöltet, a Fidesz 24-ben nem szerez abszolút többséget

Az Együtt még a múlt csütörtökön küldte el mandátumkalkulátorát, a számításokat pénteken végeztem. Azóta hétfőn Botka László, az MSZP miniszterelnökjelöltje felajánlotta a szocialisták listájának felét a többi centrista és baloldali ellenzéki pártnak. Botka a lépést azzal indokolta, hogy csak közös listával van esély Orbán legyőzésére. Az Együtt mandátumkalkulátora alapján ez csak megkötésekkel igaz, még ha amúgy a kalkulátor alapbeállításaiban nincs is olyan opció, ahol valamennyi baloldali ellenzéki párt egy közös listát állít.

Az már az online kalkulátor gombjait nyomkodva is egyértelmű, hogy a választás kimenetét leginkább a koordinált egyéni jelöltállítás befolyásolja. Ha nincs koordináció, a kalkulátor eredményei szerint a Fidesz csak akkor nem szerez kétharmadot, ha az új pólus négypárti listát állít, és az 11 vagy 19 százalékos eredményt ér el.



A kalkulátor alapján ennél jóval kisebb az akár három-, akár négyszereplős új ellenzéki lista jelentősége. Koordinált jelöltállítás híján ez csupán 2-3 mandátumnyi eltérést hoz. Koordinációnál van jelentősége, hogy három- vagy négypárti az új ellenzéki lista, de az is azért, mert hárompárti listánál egyéniben is külön induló LMP-vel vagy Momentummal számolnak. A valóságban persze ez nem ilyen egyszerű, Szigetvári Viktor, a kalkulátor egyik készítője, az Együtt volt elnöke szerint érdemes óvatosabban számolni a közös lista eredményeivel, mert a keresztelutasítottságok miatt a pártok mérési eredményei nem adhatók össze egyszerűen. Emiatt szerinte valójában nem feltétlenül jönne több szavazat a nagy közös listára, mintha két listát állítanának az új pólus pártjai. Az egyéni jelölteknél nagyobb a választói rugalmasság, különösen akkor, ha van esély a győzelemre.

A VAA mandátumkalkulátorában beállítható 108 szcenárió között mindössze kettő van, amelyben a baloldali ellenzék pártjai többségbe kerülhetnek a Parlamentben. Ez az egyik. Fotó: VAA Screenshot

Az online elérhető kalkulátor ezekkel a megkötésekkel így leginkább annak igazolására alkalmas, hogy koordinált jelöltállítás nélkül még a Fidesz abszolút többségének megakadályozására sincs remény. Ellenzéki koordináció esetén a kalkulátor alapján a Fidesz kétharmados győzelmének minimumfeltétele, hogy az új pólus pártjai közül legalább egy külön induljon, a másik három pedig együtt ne érjen el 15 százalékot se. De még az online kalkulátorral előállítható 108, határozottan optimista szcenárióból is 84-ben a Fidesz szerez abszolút többséget, és csak kettő olyan akad, amiben a baloldali pártok a Jobbik nélkül is többségben lennének a parlamentben.