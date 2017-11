Egy totál zakkant ufó-, piramis-, csillagkapu-, és illuminátuskutató Sorosról írt könyvét használja hivatalos kampányfegyvernek a Fidesz

A szándékos népbutítás egészen extrém példája az, amit a Fidesz egy Soros Györgyről írt könyvvel művel.



Szerdai hír volt, hogy a Fidesz frakciója 13 millió forint értékben 5000 példányt rendelt egy Andreas von Rétyi nevű német szerző George Soros - A multimilliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége című könyvéből, amit egyébként a Pesti Srácok nevű kormányzati heccblog kiadója, a Gerilla Press adott ki. A Fidesz az ügyról annyit közölt, hogy a könyveket az egyéni választókerületi képviselőinek osztotta ki.

Csakhogy az ügyben a legjobb poén az, hogy ki ez a szerző és milyen műveket írt a Soros-leleplezésen kívül.

Tiszta Drakula, le sem tagadhatná

Magát a Soros-könyvet Németországban egy olyan kiadónál jelentette meg először a 63 éves, magyar származású, Münchenben született szerző, amelyikről még egy konteós könyveket áruló magyar könyvesbolt weboldala is úgy fogalmaz, hogy

Sajátos kiadó a német Kopp Verlag. Itt találnak menedéket azok a szerzők, akiknek a könyveit elutasítják a hagyományos német kiadók.

A hagyományos kiadók elzárkózása nem véletlen. Von Rétyi ugyanis vérbeli diliszerző, aki leginkább ufológusnak nevezhető, de emellett a legvadabb összeesküvés-elméletekről ír "leleplező" könyveket. Illetve a rákgyógyításról, mert annak is tudja a titkát.

Pár konkrét példa, hogy milyen kötetekkel és kiket leplezett le von Rétyi:

A személyes kedvencem a Rákgyógyítás kézikönyve



Top secret. Az 51-es körzet és a "Sötét világ", titkos kísérletek, földalatti létesítmények és tiltott zónák



Az UFO-kapcsolat: mit rejtegetnek előlünk a kormányok, a tudósok és a katonák?



Az Idegenek Birodalma: Az Egyesült Államok UFÓ-titkai



Nem vagyunk egyedül! Jelek az űrből



Veszély az űrből, látótérben a Föld



A Csillagkapu-összeesküvés



De írt könyvet a Bilderberg-csoportról, a szeptember 11-i merényletek valódi, eltitkolt elkövetőiről és az illuminátusokról is, arról nem beszélve, hogy 2011-ben mit hallgatott el a tömegmédia.

Érdemes végigpörgetni a weboldalát, ami pompás szórakozást nyújt minden szegletében. Von Rétyi még a saját önéletrajzával sem tud csalódást okozni, az derül ki ugyanis belőle, hogy a Fidesz tényfeltárója egyszerre leszármazottja Drakula grófnak és Báthory Erzsébetnek, miközben Zichy Mihály festő ük-ükunokája.

A dolog mindaddig tényleg vicces, amíg bele nem gondol az ember, hogy ennek a Csillagkapu-expertnek a könyvét a magyar kormánypárt halál komoly és hivatalos kampány-háttéranyagként használja.

Kérdés ugyanakkor, hogy mi a súlyosabb: ez, vagy az, hogy von Rétyi könyvét még egy olyan könyváruház is, mint a Libri, olyan, a szerzőt független újságírónak mondó szöveggel ajánlja a webshopjában, hogy

Az első független szerző által írt életrajzi könyv magyarul arról az emberről, aki

tőzsdei spekulánsként térdre kényszerítette a Bank of Englandet, filantróp milliárdosként pedig jótékonysági programjaival az egész világon jelen van. Soros

24,9 milliárd dolláros vagyonával a Forbes magazin szerint a világ 23. leggazdagabb

embere, de globális befolyását még ennél is jelentősebbnek becsülik.

A magyar származású üzletember életét, pénzügyi és közéleti karrierjét egy

szintén magyar származású német újságíró, a Münchenben született Andreas

von Rétyi mutatja be, németül 2016-ban megjelent kötetében.



Az ember azt hihetné, hogy a szerző a Financial Timesbe ír, nem pedig ufómagazinokba.

Erre varrjál az 51-es körzetben rákos ufó szőréből kötött Soros-fej-alakú gombot!