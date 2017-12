Hamarosan Európát is meghódíthatja az új diétadili

Olyan az íze, mint a körömlakklemosónak, mégis majd' mindenki ezt nyakalja a Szilícium-völgyben. A legújabb diétadili jövőre már Európát is elérheti, a gyártó HVMN reményei szerint hamarosan Nagy-Britanniában is engedélyezhetik a keton észtert, a legújabb táplálékkiegészítőt, ami a feltalálói szerint lehetővé teszi, hogy még koplalás közben is együnk.

A 65 ml-es kiszerelésű, darabja 33 dollárért árult folyadék hatóanyaga arra készteti a szervezetet, hogy az izomszövetek helyett a zsírtartalékok égetésével termeljen energiát. Ezt a hatást normálisan csak koplalással, szigorú böjttel lehet kiváltani, a keton észtert fogyasztva viszont akár enni is lehet, a megtévesztett szervezet így is a zsírtartalékokhoz nyúl először. A terméket kifejlesztő Geoff Woo szerint még a szellemi teljesítményre is hatással van - igaz, a megrögzött koplaló Woo szerint a böjt is.

A termék iránt a sportolók is komolyan érdeklődnek, mert a jelenlegi kutatási eredmények szerint növeli az izmok hatékonyságát és csökkenti azok fáradékonyságát. A termék fejlesztésében amúgy részt vett a britek evezős világbajnoka, Brianna Stubbs,is, aki az oxfordi egyetem hallgatója is volt, és a HVMN-től függetlenül is végzett kutatásokat a ketózisról, a folyamatról, amikor a szervezet a zsírtartalékai lebontásával nyer energiát.

Amekkora őrület van a keton észterek körül, annyira tartózkodóak a táplálkozástudományi szakemberek. Szerintük a keton észterek hatását egyelőre csak állatkísérletek igazolják, azokat pedig nem lehet egy az egyben emberekre értelmezni. A terméket az Egyesült Államokban amúgy nem gyógyhatású készítményként, hanem élelmiszerként engedélyezték, ennek pedig nem feltétele a hatásosság vizsgálata, csak azt vizsgálják, hogy nem ártalmas. (Via The Telegraph)