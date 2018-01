Isten a focipályán sem bottal ver: De Bruyne-t próbálták lemészárolni, de magukat tették több hónapra harcképtelenné

Ebben a szezonban már nem léphet pályára a Crystal Palace két játékosa, Scott Dann és Jason Puncheon. Mindkettejüknek a keresztszalagja sérült meg a vasárnapi Manchester City elleni meccsen, amelynek drámai körülmények közt lett 0:0 a vége.



De Bruyne-t itt még egy korébbi meccsen rúgják fel Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A sors fintora, hogy Dan és Puncheon is úgy sérültek le, hogy megpróbálták brutálisan megállítani az ellenfél irányítóját, az ősz legjobb európai játékosát, a belga Kevin De Brunyne-t.



Dann még az első félidőben rúgta fel De Bruyne-t, ami után a Palace játékosát hordágyon kellett levinni. A 91. percben a Palace tizenegyest hibázott, az abból induló City-kontrát pedig Puncheon úgy próbálta megakadályozni, hogy térdmagassággban elkaszálta a belgát.

A különösen durva szabálytalanság akár súlyos sérülést is okozhatott volna De Bruyne-nek, de a belga kedden már ismét pályára léphetett. Nem úgy Puncheon, akit ezért a belépőért akár több meccsre is el lehetne tiltani, csak hát sérülése mindezt tárgytalanná teszi. A szezont nagyon rosszul kezdő, az elmúlt hetekben viszont fokozatosan feljavuló Palace most mindenesetre azt jelentette be, hogy két játékosuk nyárig már nem léphet pályára.