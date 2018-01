"Mindig apámhoz fordul a Fidesz, amikor nagy bajban van. :-)" - írta a Facebookon Simicska Lajos fia, Simicska Ádám, aki ezután közölte Orbán Viktor adományokért kuncsorgó, Dr. Simicska Lajosnak címzett levelét.

Azt eddig is sejteni lehetett, hogy a Kubatov-lista némi frissítésre szorul, kaptak kunyeráló levelet halottak is. Simicska Lajos pedig, bár már évek óta Veszprémben él, a budapesti címére kapta az adománykérő levelet. (Via HVG)