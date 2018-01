Theresa May beintett a vadászlobbinak, és inkább a rókák pártjára állt

A brit miniszterelnök a BBC-nek beszélt arról, hogy hétfőn átalakítja a kormányát, és egyben bejelentette azt is, hogy a konzervatívok korábbi ígéretével ellentétben, mégsem tartanak szavazást a rókavadászatról.

Egy róka szalad el a Downing Street 10. előtt. . AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS

Ugyanis a jelenlegi vadászati törvény, amit 2004-ben még Tony Blair fogadtatott el, tiltja, hogy kutyákat is használjanak a rókák vagy más emlősök vadászatánál. Theresa May elődje, David Cameron korábban megígérte, hogy szabad szavazást tart a tiltás feloldásáról, de az ő hivatali ideje alatt erre nem került sor. A konzervatívok mégsem engedték el az ügyet, és még a 2017-es választások előtt is kampányoltak ezzel.



Fotó: ANDY BUSH/AFP

Most a brit miniszterelnök mégis elállt az ígérettől. Theresa May, aki korábban egyébként támogatta a kutyás vadászatokat, a BBC-nek most azt mondta, hogy a közvélemény felől világos üzenetet kaptak, hogy ne oldják fel a tilalmat. May hozzátette, hogy a személyes álláspontja továbbra sem változott a rókavadászattal kapcsolatban,