Bemutatjuk az Arany János-emlékév fővédnökét: Németh Szilárdot

„a szó szívébe nyilallik,

És olyat döbben rá, hogy kivűl is hallik.”

Az Országgyűlés és a Magyar Tudományos Akadémia 2017-et Arany János-emlékévvé nyilvánította, amelynek fővédnöke Lovász László az MTA elnöke lett - írta az MTI annak idején. A megnyitóról szóló hírügynökségi tudósításból kiderül az is, hogy „az emlékév egyházi fővédnöke” Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke lett. De volt vagy van még egy fővédnök, akiről nem szóltak a hírek:

Németh Szilárd.

Ezt a vasárnapi Facebook-bejegyzéséből kellett megtudnom.

„Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki?”



Az ismert ex-birkózó, ex-rezsibiztos és Fidesz-alelnök szokásához híven szerényen a háttérbe húzódott az emlékév során, nem igazán exponálta magát fővédnökként, hosszabb netes keresés után is csak a Biharország portálon találtam egy cikket, amely „az Arany-év fővédnökeként” említi.

Beszélni viszont beszélt Arany Jánosról, ez kétségtelen, a parlamentben például imígyen:

„Én is erre szeretném fölhívni a figyelmet és kérni a kormány támogatását, hogy ragadjuk meg ezt az emlékévet arra is, amire egyébként az Alaptörvényünk Alapvetésének D) cikke is felhívja a figyelmünket, illetve kötelez bennünket, hogy Magyar­ország sorsközösséget vállal a határon túli magyarokkal, és elősegíti az ő szülőföldön való maradásukat, boldogulásukat.”



„Mint komor bikáé, olyan a járása,

Mint a barna éjfél, szeme pillantása,

Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében,

Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.”



Felszólalt továbbá a csepeli Arany János Általános Iskola névadó ünnepségén is. Az erről készült videón látható, ahogy kiáll a kisiskolások elé, elszaval egy Arany-idézetet, és mintegy fél perc alatt eljut a „ragyogó szemű gyerekektől” migrációs nyomásig és Brüsszelig. Érdemes megnézni, legalább az első percet.

Végezetül csak ismételni tudom Német Szilárd szavait: