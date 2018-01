A törökök még nagyobb háborút akarnak Szíriában

Éppen egy hete tart a török hadsereg hadjárata Szíriában. Egy kurdok irányította területet, Afrint támadták meg, elsősorban a szíriai szövetségeseikre (Szabad Szír Hadsereg) támaszkodva, de a török légierő és török tankok is részt vesznek benne.

Erdogan török elnök most megismételte, amit a hadjárat kezdetekor is mondott, hogy Afrin elfoglalása után kelet felé fordulnak, és a nagyobbik kurd enklávét is "megtisztítják a terroristáktól", mert az a föld a "törökök arab testvéreihez" tartozik. A hadjárat következő célpontja Manbidzs városa lesz. A várost azonban nem csak kurdok védik, hanem amerikai katonák is, akik tavaly márciusban éppen azért vonultak be a városba, hogy a török hadsereget elijesszék ostromától. Erdogan világossá tette, hogy most már nem érdekli, hogy amerikai zászló alatt is vannak ott terroristák.

A török hadsereg tankjai bevetésre várnak a szír határon. Fotó: OZAN KOSE/AFP

Az amerikai hadsereg azt mondja, hogy tárgyalnak a törökökkel egy semleges biztonsági zóna kialakításáról a török - szír határon, és nem számítanak arra, hogy a két haderő között harc törhet ki, de közben a helyzet egyre veszélyesebbnek látszik. Azért is nagyon bizarr ez, mert Törökország és az USA elvben egymás szövetségesei a NATO-ban.

Erdogan és Trump telefonon beszéltek egymással. Erdogan azt mondja, hogy figyelmeztette Trumpt, hogy ne kritizálja a hadjáratát, és rászólt, hogy a szövetségesek nem így viselkednek egymással. Az amerikai kormány kitart amellett, hogy a törököknek önmérsékletet kellene tanúsítaniuk.

Teljesen ellentmondó hírek jönnek az eddigi harcokról

A hadjárat első hetének veszteségeiről nagyon ellentmondó hírek érkeznek. A török kormány állítása szerint 3 török katona, 11 velük szövetséges szíriai katona és 343 kurd "terrorista" esett el eddig.

A kurdok azt mondják, hogy saját oldalukon 59 civil és 43 katona halt meg, viszont ők 308 török és velük szövetséges arab katonát öltek meg.

A Syrian Observatory for Human Rights nevű szervezet a civil áldozatokat számolja csak, ők 38 halottról tudnak, akik közül 36-ot a törökök vagy szövetségeseik öltek meg, ketten pedig a kurdok ágyúzásában lelték halálukat. (AP, Reuters)