Zuckerberg szerint nehéz évük volt a tavalyi, igaz, a Facebook 4,26 milliárd dolláros profitot csinált az utolsó negyedévben

61 százalékkal nőtt meg a Facebook profitja 2017 utolsó negyedévében, elsősorban a mobilos felhasználók meredeken növő számai miatt. A vállalat szerdán közölte a legfrissebb eredményeket, miközben Mark Zuckerberg arról beszélt, hogy a tavalyi volt a cég egyik legnehezebb éve.

Zuckerberg nemrég ígéretet is tett arra, hogy lépéseket fognak tenni azokon a területeken, ahol sok kritika éri a Facebookot, kezdve azzal, hogy az amerikai választásokba történő orosz beavatkozás terepe lehetett, egészen odáig, hogy függőséghez vezethet az oldal használata.

Az alapító elmondása szerint 2017 egy erős, de nehéz év volt a Facebook számára. 2018-ban ezért arra fognak koncentrálni, hogy a Facebookot ne csak szórakoztató legyen használni, de jó legyen az emberek közérzetének és a társadalomnak is. Ennek része a projekt, melyben a vállalat a tartalmas kapcsolatokat akarja elősegíteni a felhasználók között a passzív hírfogyasztás helyett. Ennek részeként egyre kevesebb hírcikket lehet majd felfedezni a newsfeedünkben, igaz ezzel a Facebook nem a hazugságokat kezdi kiradírozni, hanem a nyilvánosságot, és komolyan árthat a szabad, demokratikus sajtónak világszerte. (Ha amúgy nem szeretnéd, hogy mostantól kevesebb 444-es tartalom kerüljön eléd Facebookon, itt van pár egyszerű dolog, amit megtehetsz ennek érdekében.)

A vállalat részvényei öt százalékot estek a szerdai tőzsdezáráskor: ugyan a Facebook negyedéves bevételei nagyjából úgy alakultak, ahogy az elemzők várták, de visszatérő félelem, hogy a Zuckerberg által belengetett változtatások lassíthatják a bevételek növekedését, illetve a felhasználók elköteleződését a szolgáltatás iránt.

A Facebook bevétele 12,7 milliárd dollár volt az utolsó negyedévben, és összesen 4,26 milliárd dolláros profitra tettek szert, ami ismét aláhúzza, hogy milyen mértékben tarolta le a cég az online hirdetési piacot. A Facebooknak jelenleg 2,13 milliárd aktív havi felhasználója van, és 1,4 milliárd ember napi szinten használja a szolgáltatásokat.

Zuckerberg arról is beszélt, hogy a legutóbbi negyedévben kevesebb virális videót engedtek a felületre a felhasználók elé, ezzel is elérve, hogy hasznosabban töltsék el ott az időt. Elmondása szerint a változtatásokkal napi 50 millió órányival sikerült így csökkenteni a Facebookon töltött időt, és szerinte a tartalmas kapcsolatok révén a közösség és az üzleti modell is erősebbé válik majd hosszabb távon. (Guardian)