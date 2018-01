A 444 közérdekű közleménye mindannyiunk érdekében

Talán hallottál arról, hogy a Facebookon nagy változások jönnek, aminek részeként valószínűleg a 444 kevesebb cikkével fogsz ott szembetalálkozni. Ez se neked, se nekünk nem jó. Ha továbbra is garantáltan meg szeretnéd kapni a 444 anyagait, akkor:



1.

A Facebookon a jobb felső sarokban lévő legördülő menüből válaszd a Hírfolyam-beállításokat (ha angolul használod: News Feed Preferences), ott kattins az első lehetőségre, az elsőként megjelenők beállítására (Prioritize Who To See First), majd a felugró ablakban válaszd a 444-et, és nyomd meg a Kész (Done) gombot!

Vagy felmehetsz a 444 Facebook oldalára és ott a "Követed" (Following) menüpont alatt kiválaszthatod a "Megjelenés elsőként" (See first) opciót.

2.

Iratkozz fel hírlevelünkre!

3.

Kövess minket Instagramon!

4.

Kövess minket Youtube-on!

Hidd el, mindannyiunkak jobb lesz.

Kösz a kitartást!