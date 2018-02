Tíz év alatt 23 alkalommal jelentették be a hatóságoknak, hogy a 17 embert lemészárló floridai lövöldözővel baj van, mégsem léptek semmit

Két rendőrt is felfüggesztettek állásából, és több iskolai felügyelőt is felelőssé tehetnek azért, hogy bár többször értesítették a hatóságokat és az iskolát Nikolas Cruz viselt dolgairól, érdemi lépéseket nem tettek.

Azt eddig is lehetett tudni, hogy a 17 halálos áldozatot követelő floridai iskolai lövöldözés elkövetője, a most 19 éves Nikolas Cruz nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, de most kiderült az is, hány alkalommal tettek miatt bejelentést.

A browardi rendőrség most közétette a bejelentéseket és azok leiratait tartalmazó dokumentumait, amely alapján 23 alkalommal tettek bejelentést Cruz miatt tíz év alatt.

2008 és 2014 között saját anyja jelentette be többször, hogy elfajult a vita fiával, és a fiú erőszakossá vált. Majd miután édesanyja elhunyt, és a fiú Zachary nevű testvérével nevelőszülőhöz került, legalább két ismeretlen hívást is kapott a rendőrség, amely a fiú iskolai mészárlásról szőtt terveiről és fegyvermániájáról szólt. Az egyik telefonáló a szomszéd fia volt, akinek Nikolas beszámolt arról, hogy mészárlást tervez.

Sőt, mint a Miami Herald kiderítette, az egyik ismeretlen telefonáló a 42 éves nevelőanyja volt. Ő értesítette a rendőröket, hogy Nikolas folyamatosan összetűzésbe kerül édes gyerekével, és fegyvermániájáról is beszámolt. (NPR)